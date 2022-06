Paulo Sousa-Flamengo, matrimonio finito: ufficiale l'esonero dell'ex Fiorentina

L'allenatore portoghese è stato sollevato dall'incarico dal club brasiliano dopo un avvio di campionato assai altalenante.

Non si è conclusa nel migliore dei modi l'avventura di Paulo Sousa alla guida del Flamengo: l'allenatore portoghese, in carica da fine dicembre è stato ufficialmente esonerato.

"Il Flamengo informa che l'allenatore Paulo Sousa e il suo staff non guidano più la prima squadra".

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Paulo Sousa e sua comissão técnica não comandam mais o time profissional.



A atividade da próxima sexta-feira (10) será dirigida por Mario Jorge, técnico do sub-20. #CRF — Flamengo (@Flamengo) June 9, 2022

Una decisione arrivata dopo un avvio di campionato parecchio altalenante per il club rossonero, reduce tra 3 vittorie nelle prime 10 gare in Serie A.

L'articolo prosegue qui sotto

Dopo aver centrato 2 successi consecutivi contro Goias e Fluminense, la formazione di Sousa ha perso contro Fortaleza e Brigantino, prima dell'esonero.

Per l'allenatore portoghese un periodo difficile, all'indomani dell'addio alla Fiorentina: nel corso degli anni ha allenato il Tianjin, in Cina, il Bordeaux in Francia e, agli Europei, la Polonia, fino allo scorso dicembre.

Adesso un'altra avventura finita e la necessità di dover ricominciare per Paulo Sousa, in passato accostato a Top club e, attualmente, libero.