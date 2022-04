Un tentativo andato a vuoto, che non ha pregiudicato la carriera da professionisti di entrambi. Correva l'anno 1988 e due giovani aspiranti calciatori cresciuti dall'altra parte del mondo, nei Marconi Stallions di Sydney, volano in Italia - il loro Paese d'origine - a caccia di fortuna. Christian e Paul si sono conosciuti proprio sul rettangolo verde di gioco e oltre all'Italia condividevano la passione per il calcio e la voglia di farlo diventare un lavoro.

“Alla fine della stagione io e Paul partiamo per l’Italia, ci hanno organizzato dei provini. Ci stabiliamo a Prato da zia Bianca, sorella di papà, zio Egidio e da mio cugino Dimitri. Nella stessa casa vive anche il nonno e ci arrangiamo nella sua stanza: io e Paul dormiamo in un letto a castello, io sopra e lui sotto. Il nonno ha convinto quelli del Prato a farci allenare con loro. Per i primi tempi speriamo nel tesseramento, ma il Prato fa soltanto promesse e non le mantiene”.

A raccontare il retroscena nella sua biografia è Christian Vieri, trasferitosi in Australia all'età di 4 anni per seguire il papà ma desideroso di tornare in Italia per giocarsi le proprie chance da calciatore nel Santa Lucia, formazione toscana. Con lui c'è Paul Okon, a caccia di fortuna proprio come il suo compagno di squadra e amico.

Ospite della famiglia Vieri a Prato, a differenza di Christian, Paul trascorre due mesi in Toscana, prima di arrendersi e rientrare a Sydney e vestire nuovamente la maglia dei Marconi Stallions, formazione in cui ha militato per molti anni il papà di Bobo e che è sostenuta dalla comunità italiana in Australia e dedicata a Guglielmo Marconi.

Si rivelerà la scelta giusta, con una seconda opportunità di sbarcare in Europa che arriverà più avanti, ma questa volta per restarci.

"Ho fatto una bella esperienza tanti anni fa con il mio amico Bobone, e la città di Prato mi è rimasta nel cuore. Io, anche se mia mamma era italiana, non avevo il passaporto italiano e all'epoca non era semplice tesserare calciatori stranieri, addirittura fino ai primi anni '90 le società ne potevano avere soltanto tre. E così a differenza di Bobo, che è nato a Bologna quindi italiano, sono tornato in Australia - ha raccontato Okon a 'Tuttomercatoweb' -. Un anno dopo il mio ritorno in patria la legge in Italia è cambiata e bastava avere un genitore italiano per ottenere il passaporto, ma ormai era troppo tardi. Ma ricordo tutto di quel periodo, il viaggio insieme a Bobo, organizzato da suo padre. Stavo da suo nonno Enzo Vieri: un grande, numero uno".

Un'ottima visione di gioco, accompagnata da una buona tecnica individuale. Il giusto mix tra la capacità di fare filtro e quella di impostare e costruire l'azione dal basso. Okon diventa presto titolare inamovibile della squadra di Sydney ed entra nel giro della nazionale australiana. Le sue qualità spiccano, tanto da permettergli di conquistare il premio di miglior giocatore Under 21 del campionato per due stagioni di fila.

Il debutto con l'Australia arriva il 6 febbraio 1991, in una sfida amichevole persa per 2-0 contro la Cecoslovacchia. Nello stesso anno è il capitano dell'Under 20 che chiuderà al quarto posto i Mondiali di categoria dopo la sconfitta ai rigori contro l'URSS.

IL RITORNO IN EUROPA E IL BELGIO

Per il biglietto di sola andata per l'Europa era solo una questione di tempo. Nell'estate '91, Paul riceve un'offerta dal Club Brugge, che vuole portarlo in Belgio: Okon accetta ed è subito protagonista. La prima stagione si conclude con la vittoria del titolo e la chiamata della nazionale olimpica, con cui partecipa alla rassegna iridata di Barcellona del 1992.

Ma per Okon si materializza l'incubo delle finaline: dopo aver perso quella del Mondiale Under 20, Paul perde con l'Australia anche quella delle Olimpiadi. Archiviata la sconfitta per 6-1 in semifinale contro la Polonia, la peggiore della storia della nazionale olimpica dei 'Socceroos', arriva il ko di misura contro il Ghana, con un altro quarto posto.

Ma se in nazionale la fortuna non sorride a Paul, a Brugge la situazione è completamente diversa. Okon trascina la squadra, conquistando 2 titoli, 3 Supercoppe e 2 Coppe di Belgio e a livello personale la 'Scarpa d'Oro' belga nel 1995 a soli 23 anni - con tanto di esibizione del cantante italiano Andrea Bocelli sul palco in occasione della cerimonia di premiazione - e il premio di miglior giocatore d'Oceania l'anno successo, davanti a Christian Karembeu.

Di Okon si inizia a parlare con insistenza dall’Europa fino alla sua Oceania, con paragoni piuttosto 'scomodi' come l’etichetta di 'Beckenbauer d'Australia':

"È una cosa che ho sentito parecchie volte perché avevo un po' il suo stile, ma non esageriamo: Beckenbauer è un mito".

Nel febbraio 1996, Okon rimedia un infortunio al ginocchio che lo terrà fuori per il resto della stagione. Una brutta tegola che ne condizionerà la carriera da lì in avanti. Ma al'orizzonte c'è ancora l'Italia, il Paese di sua mamma, arrivata in Australia dalla provincia di Pescara e sposata con un uomo tedesco, il papà di Paul. Una grande avventura è alle porte, il sogno sta per realizzarsi.

L'ARRIVO ALLA LAZIO E IL RAPPORTO CON ZEMAN

In casa Lazio si registra l'addio di Roberto Di Matteo a causa di un rapporto sempre più complicato con Zdenek Zeman. Il feeling tra allenatore e centrocampista è ai minimi storici, con il club biancoceleste che decide di affondare il colpo e assicurarsi a parametro zero Okon, in scadenza di contratto con il Club Brugge.

Paul accetta e fin da subito non sente la pressione di dover sostituire Di Matteo: curiosamente decide di indossare la maglia numero 16, lasciata libera proprio dall'ormai ex calciatore dei biancocelesti. A confermarlo è lo stesso australiano il giorno della presentazione:

“Ho giocato quasi sempre da difensore. Ma non mi spaventa assolutamente il compito di dover sostituire a centrocampo Di Matteo, avendo sostenuto quel ruolo in Australia. Poi so bene come Zeman intende il calcio e credo di poter assolvere ai compiti che mi assegnerà”.

L'australiano ci mette poco ad ambientarsi nel clima rovente del calcio capitolino, come conferma lo stesso calciatore al 'The Irish Time':

"Per me il campionato italiano è il migliore del mondo. In Belgio il calcio è lo sport più seguito ma rimane uno sport: ne parlano la domenica, il lunedì e poi non se ne sente parlare fino al venerdì o al sabato successivo. Qui a Roma se ne parla in ogni minuto della giornata. Ogni canale televisivo ha programmi che tratta temi legati al calcio".

L'esordio con la Lazio arriva in Coppa Italia nel successo di misura per 1-0 contro l'Avellino nel secondo turno. Una data storica per Paul e per il suo Paese: Okon è il primo australiano a debuttare con la maglia biancoceleste nei 96 anni di storia della società. Tre settimane più tardi arriva l'esordio in Serie A, nella trasferta di San Siro contro l'Inter, gara terminata sul risultato di 1-1.

Nella prima parte di stagione, Okon deve fare ancora i conti con i problemi al ginocchio e un infortunio mai completamente superato. Il girone d'andata si conclude con 11 presenze e ben 7 partite saltate a causa di problemi fisici.

La Lazio di Zeman stenta a decollare e il boemo viene sostituito da Dino Zoff. Il cambio in panchina viene accolto favorevolmente da Okon - nonostante sia stato proprio Zeman a volerlo - con l'australiano che si scaglia contro l'ormai ex allenatore:

"Il ginocchio mi ha dato molti fastidi. Le grane sono nate dal tipo di preparazione fatta con Zeman, molto dura. Non dico che non sia buona, ma non andava bene per me che ero reduce da un lungo infortunio. Senza Zeman il mio rendimento sarebbe stato diverso”.

Qualche anno più tardi, Okon ha corretto il tiro, addolcendo le precedenti dichiarazioni sull'allenatore di Praga:

"Zeman è l'allenatore che mi ha insegnato di più. Una persona sincera e onesta, direi straordinaria. Posso dire solo belle parole. In campo ha il suo modo di lavorare e io ritornavo da un grosso infortunio, per cui i suoi carichi di lavoro magari erano un po' esagerati per me. Ma lo ritengo un grandissimo allenatore, perché migliora realmente i giocatori. Guarda quanti ne ha portati in Nazionale".

Nella stagione successiva, la Lazio viene affidata a Sven Goran Eriksson, che dichiara a più riprese di nutrire stima per il centrocampista australiano. Per Okon è, però, necessario intervenire nuovamente sul ginocchio: il classe 1972 deve subire una doppia operazione, oltre a un infortunio all’inguine, e deve stare lontano dai campi di gioco per la restante parte della stagione e per gran parte di quella successiva.

Tornerà giusto in tempo per vincere la Coppa delle Coppe a Birmingham contro il Maiorca, successo firmato proprio dal suo amico ritrovato Christian Vieri, ma suo malgrado è protagonista di un finale di campionato amaro con la sconfitta contro la Juventus per 3-1 e il pari per 1-1 contro la Fiorentina che costano il sorpasso del Milan e lo Scudetto ai biancocelesti. Quel Milan che l’estate precedente lo voleva a Milano, su richiesta dell’allenatore Alberto Zaccheroni, che lo seguiva già dai tempi del Brugge.

L'avventura in biancoceleste si conclude dopo tre stagioni con all'attivo 23 presenze e in bacheca una Coppa Italia, una Supercoppa e una Coppa delle Coppe. Il ricordo dell’esperienza all’ombra del Colosseo resta indelebile, come confermato dallo stesso Okon a ‘Lalaziosiamonoi’:

“Giocare in Italia è stato sempre il mio sogno sin da piccolo, l’ho realizzato a 24 anni trovandomi in una grande squadra. Nonostante tutti i problemi avuti, mi rimane il ricordo di un’esperienza bellissima, che ancora oggi non ho dimenticato. L’ex allenatore e presidente Dino Zoff mi scoprì, insieme al direttore sportivo Nello Governato. Giocavo in Belgio con il Bruges, entrambi mi notarono e mi fecero firmare il contratto con la Lazio. Giocare insieme a Vieri? Con Bobo siamo cresciuti insieme. La vittoria a Birmingham contro il Maiorca è tra i ricordi più belli legati a lui che mi rimangono. Vincere l’ultima Coppa della Coppe è stata per tutti una grande soddisfazione, dalla società ai tifosi fino a noi giocatori”.

Nella sua esperienza in biancoceleste c'è un episodio che lo ha visto protagonista fuori dal rettangolo verde di gioco. Il proprietario della casa in cui alloggiava nella stagione 1998/1999, l'ultimo alla Lazio, cambiò la serratura quando il calciatore non era in casa, impedendogli di rientrare e di recuperare le sue cose. Una storia con lieto fine.

"Mi sono ritrovato da un momento all'altro fuori di casa, non potevo rientrare perché il proprietario dell'appartamento aveva cambiato la serratura. Ricordo che rientravo e c'era il cancello davanti, non potevo nemmeno avvicinarmi. Il proprietario stava fuori con altri 3-4 scagnozzi. Mi ha fregato tutta la roba. Ho dovuto fare causa, sono andato alla polizia ma alla fine erano tutti amici suoi. Secondo lui io stavo in casa abusivamente: la verità è che abbiamo discusso per il contratto e lui se ne approfittava, mi faceva pagare troppo l'affitto, mi faceva pagare di più le utenze. Ho scoperto che faceva così con altri. La causa è andata avanti quasi un anno e alla fine almeno ho recuperato la roba che avevo in casa".

Okon decide di restare in Serie A e si trasferisce a parametro zero alla Fiorentina.

"C'era Giovanni Trapattoni. Mitico, Giovanni. Mi aspettavo di giocare di più, ma nel calcio succede questo. Firenze è una bella città e mi dispiace aver giocato poco".

LE ESPERIENZE IN INGHILTERRA E LA NAZIONALE

Appena undici presenze, troppo poche per convincere il club a confermarlo per la stagione successiva. Per Paul si aprono le porte dell'Inghilterra con il Middlesbourgh che lo ingaggia. Resterà al 'Boro' per due stagioni, prima delle brevi parentesi al Watford di Gianluca Vialli, in seconda divisione, e al Leeds, con cui torna a giocare con maggiore continuità, totalizzando rispettivamente 26 e 20 presenze stagionali. In mezzo un altro infortunio, che complica ancora l'ascesa dell'australiano.

Nel frattempo non riesce a partecipare ai Mondiali 2022 con l'Australia ma guida da capitano la sua nazionale nella Confederations Cup del 2001, in cui i 'Socceroos' battono la Francia a sorpresa col risultato di 1-0.

L'AVVENTURA AL VICENZA FINO AL RITIRO

"Avevo 33-34 anni e andavo via dall'Inghilterra. Volevo semplicemente tornare in Italia e mi hanno proposto Vicenza. Non ci ho pensato più di tanto, perché volevo tornare in Italia. Sono rimasto solo 6 mesi, ma ho bei ricordi. E Vicenza è una bella città".

Il richiamo dell'Italia è fortissimo e Okon decide di ascoltare il cuore e tornare nel Belpaese. L'australiano accetta nell'estate 2003 la proposta del Vicenza di Beppe Iachini, un'avventura che durerà appena sei mesi: dopo 11 presenze, Paul lascia il club veneto e vola in Belgio, dove veste le maglie di Molenbeck e Ostenda.

In Belgio, Okon torna a giocare con continuità, con 28 presenze accumulate su 34 partite, ma non riesce a guidare i compagni nell'impresa di salvare l'Ostenda. Lascerà il club per un'avventura a Cipro, nell'Apoel. Ma a tormentarlo sono ancora i problemi al ginocchio. Per Paul è tempo di salutare l'Europa e tornare in Australia, dove chiude la carriera con la maglia del Newcastle United Jets.

OKON FUORI DAL CAMPO

Terminata la carriera da calciatore, Paul Okon ha iniziato a lavorare con i giovani per provare a trasmettere la sua esperienza e le sue idee. L'ex centrocampista ha ricoperto il ruolo di commissario tecnico dell'Under 20 dell'Australia, prima di firma nel 2016 un contratto biennale con i Central Coast Mariners.

Terminata l'avventura in panchina, dal 2018 lavora come opinionista televisivo e - oltre a dare consigli ai suoi quattro figli - gira il mondo per continuare a studiare da tecnico, in attesa di una nuova chance in panchina.

Magari in Italia, il suo vecchio amore, e insieme al suo grande amico, quel Christian Vieri con cui è partito dall'Australia a caccia di fortuna e che ha ritrovato ai tempi della Lazio.