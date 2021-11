Paul Merson difende Solskjaer e boccia CR7: "Ole aveva un piano, l'arrivo di Ronaldo ha rovinato tutto"

Paul Merson, ex calciatore dell'Arsenal, ha commentato dalle colonne del quotidiano spagnolo AS l'esonero di Ole Solskjaer dalla panchina del Manchester United.

Merson si è detto dispiaciuto per Solskjaer, sottolineando come l'allenatore avesse tracciato un percorso ben delineato già dalla scorsa stagione.

"Mi dispiace per Solskjaer, perchè era chiaro che avesse un piano per la squadra ben definito già dalle ultime partite della scorsa stagione, quando alla fine sono arrivati secondi".

L'ex centrocampista inglese non ha poi usato mezzi termini, indicando nell'ingaggio di Cristiano Ronaldo l'inizio dei problemi dei Red Devils.

"E poi, l'ultimo giorno di mercato, arriva Cristiano Ronaldo e questo rovina tutto. Tutto è andato a rotoli. Con Ronaldo non si può giocare in contropiede. In questa stagione Bruno Fernandes non ha toccato un pallone.

Non fraintendetemi, Ronaldo è uno dei migliori giocatori del mondo, ma in questa squadra è lui il tallone d'Achille".