Paul Ince, il 'governatore' che stregò Moratti: dalle pressioni della moglie alle feste con Berti

Nel 1995 Massimo Moratti portò Paul Ince all'Inter dal Manchester United: un trasferimento che rischiò di saltare per le pressioni della moglie.

Due stagioni vissute da protagonista con l', un'avventura breve ma intensa: dal 1995 al 1997 Paul Ince ha lasciato il segno in per temperamento e leadership. Non tutti ricordano però che il suo trasferimento rischiò di saltare a causa delle pressioni della moglie Claire, che non gradiva la destinazione italiana.

Centrocampista solido, dotato di grande forza fisica e leadership in mezzo al campo: un guerriero in pieno stile british, primo capitano di colore della nazionale dei 'Tre Leoni' del quale Massimo Moratti si innamorò follemente nell'estate del 1995.

Il patron nerazzurro bussò in casa Manchester United con due sogni nel cassetto: Eric Cantona e quel mediano ruvido nei contrasti ma delicato nell'impostazione del gioco. Dopo un lungo braccio di ferro con i Red Devils l'offerta di 17 miliardi di lire convinse la società inglese, mentre lo stesso giocatore fu titubante fino all'ultimo a causa delle pressioni della moglie Claire, poco convinta della sistemazione a Milano.

Moratti fece l'impossibile per accontentare la compagna del giocatore, che inizialmente rifiutò ben dieci ville extra lusso tra Milano 3 e il lago di Como. La conferenza stampa di presentazione andò in scena in un clima del tutto grottesco: il giocatore si presentò ai microfoni dei giornalisti senza essere stato ancora ufficializzato, senza nessun riferimento alla chiusura della trattativa.

"Ince non è ancora un giocatore dell’Inter. Il contratto non è stato ancora firmato e il motivo è semplice: Ince sta valutando con la sua famiglia la migliore sistemazione per il suo trasferimento in Italia. Il fatto che per Ince la serenità della moglie e del figlioletto sia importante almeno quanto il danaro dimostra che ha un grande carattere, il carattere che ammiriamo all’Inter, che ci ha convinto che è davvero l’uomo che cercavamo”, dichiarò subito Moratti in un clima di totale stupore.

Una particolare attenzione per la famiglia da parte di Ince, che fino all'ultimo restò in dubbio sotto le pressioni della moglie Claire. "Sotto un certo livello non scendo, non potete aggredirmi così, sono un essere umano anch’io", si difese la donna dalle critiche.

Decisiva fu allora la posizione dello stesso , quando il presidente Edwards diede l'affare ormai concluso, accelerando del tutto il trasferimento: "L’accordo con l’Inter è ormai cosa fatta, spetta a Paul decidere. Se dovesse restare, non potremmo rinforzare la squadra”.

La scelta cadde dunque sulla lussuosissima villa abitata fino a poche settimane prima da WIm Jonk, con vista sul lago a Carate Urio. Ince si ambientò velocemente in un calcio decisamente più tecnico, conquistando subito l'amore del popolo nerazzurro.

"Una volta all'Inter feci uno straordinario lancio lungo per Javier Zanetti. Mi aspettavo applausi dai tifosi, ma invece non ho ottenuto nulla. Era esattamente quello che si aspettavano da me, lo davano per scontato. Quando ero in , per una giocata simile tutti avrebbero esclamato: "Che giocata! Che palla!". In Italia invece no, in Italia era la normalità. È per questo che l'esperienza all'Inter mi ha reso più forte e veloce".

Maestro nei tackle e dotato di grande personalità in campo, il centrocampista inglese si ambientò velocemente nella vita milanese, anche al di fuori del rettangolo di gioco. Come quella volte che cedette alle tentazioni di Nicola Berti, il re della movida nel capoluogo lombardo.

"Nicola Berti era il re delle feste a Milano. Quando arrivai per la prima volta a Milano, aveva organizzato una delle sue feste. Fui invitato quasi per caso. C'erano forse otto persone, pensai che sarebbe stata una notte molto lunga. Misi le cuffie e ascoltai musica ma quando ad un certo punto mi guardai attorno rimasi letteralmente scioccato. L'appartamento era pieno di gente e c'erano personaggi della televisione e dello spettacolo, da Uma Thurman a Michael Keaton, l'attore di ‘Batman', ma soprattutto Joe Pesci. Uno dei miei attori preferiti di sempre e non ci potevo credere e pensavo: ma come fa Nicola Berti a conoscere tutti questi personaggi famosi?".

L'esperienza italiana fu però caratterizzata anche da alcuni episodi di razzismo: come a Cremona nel 1996, quando fu oggetto di ripetuti insulti razzisti in campo. Un fattore decisivo, che insieme alle continue pressioni della moglie (sempre poco felice della permanenza in Italia), portarono il giocatore alla decisione di tornare in patria nonostante l'affetto dei propri tifosi.

Dopo il ritiro dal calcio giocato Paul Ince ha tentato l'avventura da allenatore: prima sulla panchina dei Rovers nella stagione 2007-08, poi al Blackpool per allenare il figlio Tom. Dal lontano 2014 non è più sui campi di calcio e si alterna tra campi di golf e studi televisivi in qualità di opinionista.

Un giocatore che la nostra ha conosciuto forse meno di quanto avrebbe dovuto: 'il governatore', come fu ribattezzato dai suoi tifosi, nutre però ancora oggi un grande affetto nei confronti dei colori nerazzurri.