Asse giallorosso a Marsiglia: Pau Lopez manda in goal Under

Serata a forti tinte giallorosse quella di ieri per l'Olympique Marsiglia, che è andato a vincere per 1-4 in casa del Brest in Ligue 1. Un match che vede tra i protagonisti assoluti due vecchie conoscenze della Roma, ovvero Pau Lopez e Cengiz Under.

Nel corso del primo minuto di recupero della ripresa, quando il punteggio era già sul 3-1 in favore dell'OM, Pau Lopez ha effettuato un rinvio con la speranza che venisse sfruttato da un compagno per arrotondare ulteriormente il punteggio.

In un duello aereo tra il compagno di squadra Bakambu e il difensore avversario Brassier, nessuno dei due riesce ad impattare il pallone. Ne approfitta invece Under che, tagliando da destra, riesce a sfruttare il passaggio di Pau Lopez superando il portiere avversario e segnando a porta vuota.

L'articolo prosegue qui sotto

🥇 @paulopez_13 est le 1er gardien olympien à délivrer une passe décisive en @Ligue1UberEats 🎯

Il permet à @cengizunder 🇹🇷 d'inscrire sa 8ème réalisation dans le championnat 🇫🇷 #SB29OM pic.twitter.com/CovsqXGxhv — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 14, 2022

Si tratta dell'ottavo goal in campionato per Under, ma soprattutto del primo assist in stagione da parte di Pau Lopez. L'ex Roma diventa anche il primo portiere a fornire un passaggio vincente in questa edizione della Ligue 1.

Una giornata da ricordare dunque per Pau Lopez e Under che, con il loro asse vincente, hanno dato delle sfumature giallorosse al successo del Marsiglia.