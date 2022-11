Patronato in Copa Libertadores da retrocesso: ma prima deve creare la squadra femminile

Squadra argentina qualificata alla Libertadores per la prima volta dopo aver vinto la Coppa d'Argentina, dopo la retrocessione. Ma c'è un requisito.

La storia del Patronato, squadra argentina di Paraná, è probabilmente la più assurda di questa prima parte di autunno. Il club ha conquistato la Coppa d'Argentina, ottenendo così la qualificazione alla Copa Libertadores. Con un ma e una posizione particolare.

Iniziamo dalla posizione particolare, visto che il Patronato potrebbe giocare la Copa Libertadores - appena vinta dal Flamengo - come squadra militante nella seconda serie argentina, vista la retrocessione avvenuta poche settimane. Perché potrebbe?

Perché attualmente il Patronato non ha una squadra femminile, requisito essenziale per poter partecipare alla Copa Libertadores. Dal 2018, infatti, la Conmebol - la federazione sudamericana - richiede che tutti i club che partecipano alle sue competizioni continentali abbiano una filiale di calcio femminile all'interno della propria istituzione .

Il Patronato è così al lavoro per soddisfare il requisito e poter così prendere parte per la prima volta nella sua storia alla Copa Libertadores, prevista nel 2023.

Consultato da TyC Sports in merito all'obbligo di avere una squadra di calcio femminile per partecipare alla Copa Libertadores , il presidente del Board of Trustees, Oscar Lenzi , ha assicurato di non essere a conoscenza del requisito, ma ha confermato che lavorerà per ottemperare esso .

"Non preoccupatevi del Conmebol" ha evidenziato il patron Oscar Lenzi a Tyc Sports. "Questa comunicazione non ci è arrivata. Fino ad ora non abbiamo questa notizia ma vi assicuro che avremo diverse cose su cui puntare. Grazie alla qualificazione ci saranno introti che ci daranno una spinta per entrare in tutto ciò che è necessario per poter partecipare".