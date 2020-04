Pato sogna l'Europa: "Vinco qui e torno, al Milan sarebbe bello"

Pato, oggi al San Paolo, spiega: “Devono lasciar lavorare Maldini e Ibrahimovic è troppo prezioso. L'Europa? Vinco la Libertadores e torno".

Quello tra Pato è il è un legame che di fatto non si è mai spezzato. Approdato giovanissimo in rossonero nel 2008, all’ombra del Duomo si è consacrato come uno dei più grandi talenti del calcio mondiale, prima che una serie di infortuni mettesse fine alla sua parentesi italiana cinque anni dopo.

Pato oggi è un giocatore di 30 anni con molta esperienza alle spalle e, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ha spiegato come sta vivendo una nuova avventura in patria al San Paolo.

“Molto bene, stiamo tornando il San Paolo che tutti ammiravano. Sto giocando da prima punta, libero di muovermi. Ho scelto il numero 7”.

Al Milan da anni si parla di una sorta di maledizione del numero 9.

“Perché c’è sempre l’immagine di Inzaghi dentro l’area che segnava a ripetizione. Ma io credo sia ormai riduttivo pensare al centravanti in questi termini. Una prima punta nel calcio moderno fa tante altre cose, guardate Lukaku o Lewandowski. Io stesso parto al centro ma poi svario in fascia o sulla trequarti”.

Nelle scorse settimane il Milan ha licenziato Boban e anche la posizione di Paolo Maldini non è saldissima.

“La società deve lasciarlo lavorare, conosce la testa dei giocatori, sa cosa significa questo club ed è in grado di riportarlo in alto. Mi auguro possa avere una strada lunga in rossonero. La proprietà deve puntare su persone così e dargli la tranquillità di poter fare il loro lavoro. Ci ho giocato insieme e so cosa può dare al Milan. Da compagno mi ha dato consigli e aiutato, una volta ci siamo anche scontrati, lui è un personaggio molto schietto. Ci sentiamo regolarmente, l’ultima volta è stato due settimane fa”.

Secondo l’attaccante brasiliano, anche Ibrahimovic dovrebbe essere riconfermato.

“Certo. Il club deve puntare su di lui, è troppo prezioso per i giovani ed è letale in area. È uno che tira il gruppo, ti fa dare il massimo. E poi è molto intelligente, si cura bene”.

Pato ha svelato qual è il suo grande rimpianto in rossonero.

“Un infortunio piccolo alla fine è diventato una cosa grossissima. Ho perso fiducia, mi sono sentito un po’ solo perché mi han dato delle colpe che non avevo”.

Il Milan è rimasto nel cuore, così come la voglia di tornare un giorno a vestire la maglia rossonera.