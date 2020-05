Pato, il Milan e gli infortuni: "Chi mi curò doveva essere più specializzato"

Talento a bizzeffe e muscoli malandrini. La carriera di Alexandre Pato si può riassumere così, una sorta di vorrei ma non posso, e se posso è per un periodo di tempo limitato. Anche al , anche con uno Scudetto - quello del 2011, con Max Allegri in panchina e Ibrahimovic a dominare - nel proprio curriculum.

Anche di questo ha parlato Pato in collegamento a 'Sky Sport', che nella giornata odierna ha concesso spazio ai campioni d' di 9 anni fa. I vari Ambrosini, Oddo, Abbiati. E, appunto, anche il Papero.

Già, ma quegli infortuni che non gli hanno mai dato tregua... Un bel tasto dolente per Pato.

"La cosa che mi dispiace di più è quella. Ma oggi ho 30 anni e una testa diversa rispetto a quel periodo. Ho più esperienza, so cosa devo fare, cosa mangiare, come lavorare. Purtroppo quando ho iniziato a infortunarmi ho perso fiducia, c'erano dei giorni in cui mi chiedevo come mai non riuscissi a scattare come facevo prima. All'epoca non avevo molta esperienza e anche le persone che mi hanno curato avrebbero dovuto essere più specializzate, perché dovevo dedicarmi a dei lavori mirati, diversi".