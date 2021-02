Pato all'Argentinos Juniors? Il presidente confema la trattativa: "Aspettiamo"

Dopo l'addio al San Paolo, l'ex Milan potrebbe proseguire la sua carriera in Argentina: "Deve ancora decidere se venire a vivere qui".

La sua carriera sembrava poter essere lucente come quella dei connazionali Ronaldo e Ronaldinho, ma dopo l'iniziale ascesa, la stella di Pato si è pian piano spenta. Dopo il Milan, molteplici esperienze per il brasiliano, dalla Cina alla Spagna, passando per il ritorno in patria. Ora l'Argentina?

Le voci di un possibile approdo in terra argentina per Pato sono state infatti confermate dal presidente dell' Argentinos Juniors , Cristian Malaspina, deciso a portare nella sua squadra l'attaccante brasiliano, attualmente scinvolato dopo l'addio al San Paolo.

Intervistato da Tyc Sports, Malaspina ha ammesso la trattativa:

"Gli abbiamo avanzato un’offerta, stiamo cercando l’intesa. È una bella possibilità ma deve ancora decidere se vuole venire a vivere in Argentina. Sapevamo che era libero e c’erano molte situazioni che ci hanno fatto prendere la decisione di chiamarlo. Adesso aspettiamo".

Malaspina sperava che nessuno si accorgesse del tentativo per Pato:

“Dieci giorni fa stavamo trattando sottotraccia, sono rimasto sorpreso che sia emersa la notizia. Quando ho parlato con lui, ho trovato una persona entusiasta e predisposta".

Classe 1989, Pato ha giocato solamente in Brasile relativamente al Sudamerica: esordio con l'Internacional, dunque esperienze post Europa con Corinthians e San Paolo. Ora in Argentina? Eventualità particolare che l'ex Milan potrebbe però decidere di affrontare per continuare la sua carriera da giramondo. Quello che nessuno si aspettasse potesse fare vent'anni fa.