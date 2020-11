Pastore è tornato a Roma: "Adesso sto bene, era qualcosa che andava fatto"

Come annunciato da Paulo Fonseca nell'ultima conferenza stampa, Javier Pastore è tornato oggi a , dopo il lunghissimo periodo di riabilitazione trascorso in , dopo l'operazione all'anca effettuata a .

Il giocatore argentino, operato lo scorso agosto a Barcellona per un problema all'anca, è rimasto in Spagna fino ad oggi per la riabilitazione lenta e delicata. Oggi è di nuovo nella Capitale, e queste sono state le sue prime parole intercettate da 'ForzaRoma.info'.

"Sto molto bene. Ho seguito la Roma in queste settimane, ho tanta voglia di tornare. Stanno giocando bene per fortuna, adesso devo pensare un po’ a me per tornare il più presto possibile. Ho sentito tutti a Trigoria in questo periodo, mi sono stati vicino. Ho finito il mio percorso di riabilitazione in Spagna, proverò a tornare più in fretta possibile.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

Mi è mancata la famiglia in questo periodo, ma è qualcosa che andava fatto. Non potevo continuare a stare così male così ho deciso di fare questo intervento. L’ho fatto in Spagna e per questo è stato più duro. L’importante è che sia andato tutto bene, ora manca l’ultimo passo per tornare più presto possibile. Ora ho bisogno di recuperare fisicamente e tornare prima possibile".

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo