Pastore 'avvisa' la Lazio: "Juve meglio della Roma all'ultima giornata? Può essere..."

Pastore scherza su Juventus-Roma dell'ultima giornata, poi corregge il tiro: "Dipenderà dalla lotta Champions, ogni gara va vinta".

Altra stagione al di sotto delle aspettative per Javier Pastore, frenato dai problemi fisici proprio quando sembrava essersi integrato alla perfezione negli schemi di Paulo Fonseca: la sosta forzata gli ha permesso di recuperare al meglio, mettendosi in pari con i compagni in vista del ritorno in campo previsto per il 24 giugno ( -).

Giallorossi in lotta per il quarto posto, distante tre punti ma con una gara in più giocata rispetto all' : all'ultima giornata ci sarà il big match dell'Allianz Stadium contro la , forse decisivo anche per la corsa Scudetto che vede coinvolti i rivali cittadini della . Intervistato da 'TyC Sports', il trequartista argentino ha scherzato in merito alle 'motivazioni' romaniste, salvo poi correggere il tiro in seconda battuta.

"Se può accadere che la Juventus giochi meglio di noi all'ultima partita? Può succedere, può succedere... Dipenderà da come saremo messi nella lotta Champions, poi è ovvio che tutte le partite vanno vinte".

Pastore ha ammesso i propri limiti caratteriali: senza di quelli probabilmente avrebbe avuto una carriera da top player assoluto, con un rendimento al livello delle grandi star del calcio internazionale.