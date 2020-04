Pastore ammette: "Non rischio la mia vita per giocare a calcio"

Intervistato da 'La Red', Pastore è pessimista sul ritorno: "Se Dio vuole potremo riprendere tra due mesi. Il taglio dello stipendio è giusto".

Ci sono pareri discordanti tra i giocatori della sulla ripresa della stagione. Lorenzo Pellegrini è disposto a tornare in campo al più presto per dare anche un sorriso alla gente costretta a restare a casa; Javier Pastore, invece, vede il ritorno in campo ancora molto lontano.

In un'intervista concessa via Skype alla televisione 'La Red', Pastore si dimostra pessimista in tal senso.

"Tra due settimane vedremo cosa cambierà, ma secondo me se vuole Dio potremo tornare a giocare tra circa due mesi, ovvero a giugno. Basta guardare la , dove sono in quarantena da tre mesi e ancora non hanno ripreso a giocare".

NxGn 2020: i 50 migliori talenti Under 19 del mondo Altre squadre "E poi io credo che la salute sia la prima cosa. Per me il calcio ha rappresentato sempre tutta la mia vita, fin da quando avevo 5 anni, ma non rischio la mia vita per giocare a pallone".

Sul taglio degli stipendi, il 'Flaco' mette in mostra una buona dose di onestà e maturità.