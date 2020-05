Pastore a sorpresa: "La Roma ha perdite importanti, dovrà vendere molti giocatori"

Javier Pastore in diretta su Instagram con 'Telefenoticias': "Io vorrei restare, ma il club dovrà tornare in positivo e dovrà cedere".

Il futuro di Javier Pastore è in bilico, così come quello degli altri giocatori della , stando proprio a quanto detto dal Flaco in una diretta su Instagram con 'Telefenoticias'.

Il giocatore della Roma annuncia, almeno dal suo punto di vista, cessioni in vista per la squadra giallorossa, che non navigherebbe in buone acque dal punto di vista finanziario.

"Sinceramente il mio desiderio è quello di restare, voglio aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Ma so anche che a causa della pandemia il club ha sofferto molto, come anche tanti altri club. La Roma ha perdite importanti in questo momento e serviranno soldi, per questo nessuno di noi sa cosa succederà in futuro. La società dovra vendere molti giocatori e comprare gente più giovane, che guadagna meno. Io ho ancora due anni di contratto e aspetterò, mi piacerebbe completare il contratto. Mi piace la città, il campionato e la squadra. Il tecnico crede molto in mese, ho sempre giocato con lui quando sono stato disponibile. Nella mia testa ho anche l'idea di tornare in , ma non so tra quanto tempo".

Pastore quindi getta un po' di panico tra i tifosi della Roma, che in estate potrebbero assistere ad una piccola rivoluzione della squadra, che potrebbe portare alla cessione di alcuni giocatori con ingaggi troppo onerosi per il club.