Passato, presente e futuro: Donnarumma, star NxGn e simbolo del Milan

Donnarumma ha affrontato un 2018 non tutto rosa e fuori, ma rimane comunque il futuro del calcio italiano.

Undici presenze in nazionale, oltre 100 presenze in Serie A. Due acquisti record, un paio di cambi del club, la sanzione per il fair-play finanziario, le mosse in prospettiva di tutti i maggiori club in Europa e una disputa contrattuale che è diventata davvero e. Inoltre, quattro anni come portiere della prima squadra del Milan. E Gianluigi Donnarumma non ha ancora festeggiato il suo ventesimo compleanno.



Come portiere, non dovrebbe nemmeno raggiungere il suo picco per un altro decennio, ma il futuro della portiera italiana ha gettato una brutta storia all'inizio di quello che tutti sono d'accordo sarà una carriera brillante - una che è iniziata con il passaggio di un mantello.



Il 21 novembre 2015, quando è stato fischiato il fischio finale allo Juventus Stadium, Gianluigi Buffon ha cercato il suo sostituto.



L'ex bianconero ha abbracciato Donnarumma, consegnando al giovane la maglietta, alla disperata ricerca di una in cambio. Solo Buffon concluderà la serata senza subire goal, visto l'1-0 contro il Milan a Torino. Ma è stato un momento che ha significato un nuovo inizio.

Solo un mese dopo essere diventato il più giovane portiere mai apparso nella massima serie italiana, a 16 anni e otto mesi, Gianluigi Donnarumma era diventato ufficialmente il futuro. Come il successore del più grande di sempre in Italia. Come il nuovo eroe. Il nuovo Super Gigi.



"Donnarumma è un prescelto" ha detto Buffon, fino a poco tempo fa il portiere più costoso nella storia del calcio, otto volte portiere dell'anno della Serie A, sette volte campione e vincitore della Coppa del Mondo.



"È sulla buona strada per diventare il miglior portiere d'Italia. Questo è il suo destino" ha detto l'ex portiere degli azzurri, Marco Amelia. "È incredibile" ha detto Diego Lopez, l'uomo estromesso da Donnarumma al Milan. "È estremamente giovane ma sembra dieci anni più vecchio della sua età reale, può fare la storia".



Ma ad oggi, è stata fatta poca storia. Il Milan non è riuscito a sollevare un importante trofeo da quando Donnarumma è entrato in squadra. I vecchi re d'Europa sono caduti in tempi difficili, ma sanno di avere un giocatore per il futuro.

Un errore nel derby contro l'Inter a ottobre di quest'anno ha visto l'allenatore Gennaro Gattuso balzare alla difesa di Donnarumma con la stessa rapidità di qualsiasi grande custode italiano, passato e presente. Gli errori sono stati pochi e lontani tra loro. C'è stata una sola caduta da adoscelente in 16 partite di serie A in questa stagione.



Ha fatto 39 parate fino a quel momento, un numero eclissato solo dall'interista Samir Handanovic tra i migliori club di Serie A. Il 2018 ha portato il giovane a crescere ulteriormente: "E 'stato un po' complicato" ha ammesso questo mese. "Anche se hai un carattere forte, pensi sempre un po' ma ora sono molto più tranquillo."



Il Milan ora spera di trovare la pace con un ritorno in Champions League nella prossima stagione. Ovviamente con Donnarumma tra i pali.