Un passato da duro, un presente turbolento: la parabola di Repka

Alla fine degli anni novanta diventò uno dei punti di forza della Fiorentina, oggi il presente di Tomas Repka parla di tanti guai giudiziari.

Quando il 28 agosto 2016 la ha festeggiato i suoi 90 anni, tra coloro che si erano meritati un invito al Franchi, cosa riservata solo a chi si era guadagnato un posto nei libri di storia del club gigliato, c’era anche Tomas Repka.

Al difensore ceco sono bastate tre stagioni all’ombra della Torre di Maratona per ritagliarsi un posto tra i migliori giocatori viola di sempre, ma a quell’evento nel quale il popolo fiorentino gli avrebbe dovuto riservare un ultimo e sentito omaggio, lo stesso Repka non si è mai presentato.

A ritirare la maglia speciale che la società aveva preparato per lui fu un suo connazionale anch’esso dal passato tinto di viola, Lubos Kubik, il tutto mentre le persone assiepate sugli spalti, ma anche i dirigenti della Fiorentina che pure l’avevano cercato invano per settimane, si chiedevano dove fosse andato a finire quel forte centrale che a Firenze era arrivato perché strettamente raccomandato da uno che in città aveva ed ha ancora un certo peso: Gabriel Omar Batistuta.

Fu infatti l’ex fuoriclasse argentino a spingere nel 1998 la Fiorentina ad acquistare quel giovane ceco che circa un anno prima l’aveva fatto soffrire non poco in un confronto in Coppa delle Coppe. Repka allora militava nello Sparta Praga, club del quale ancora oggi è considerato una leggenda, e stupì a tal punto per forza e velocità, da meritarsi la stima del Re Leone, ma anche di un tecnico che di grandi difensori nelle sua vita ne aveva visti in quantità industriale: Giovanni Trapattoni.

Repka arrivò a Firenze con una fama da duro ben meritata (saranno ben 20 i cartellini rossi collezionati in carriera) che contribuì a farlo entrare presto nel cuore della tifoseria viola, e solo il crack finanziario che portò al fallimento della Fiorentina di Cecchi Gori, mise fine ad una storia che sembrava viceversa destinata a durare a lungo.

Lasciata la Fiorentina nel 2001, del centrale ceco si sono perse le tracce in , anche se la sua carriera è continuata a buonissimi livelli in al , e per tornare ad avere notizie concrete su di lui si è dovuto attendere il 2007 quando, una volta tornato nel suo Sparta Praga, si è riguadagnato l’attenzione di molti perché nel corso di una sfida con il Teplice, dopo essersi infuriato per una decisione arbitrale, prima si è avventato a muso duro contro un delegato a bordo campo, poi contro alcuni avversari, contro il direttore di gara ed infine, una volta espulso, nel lasciare il campo ha spintonato un cameraman.

La sua carriera da calciatore si chiuderà nel 2012 dopo una breve parentesi alla Dynamo Ceské Budejovice e paradossalmente è solo una volta appesi gli scarpini al chiodo che il suo nome tornerà a circolare con sempre maggior insistenza sulle pagine dei giornali di tutta Europa.

La vita post calcio di Repka è stata a dir poco tribolata e la cosa l’ha portato a frequentare con maggiore assiduità le aule di tribunale piuttosto che gli stadi e i campi da gioco. Nel 2018 sale agli onori della cronaca per una di quelle vicende difficili anche solo da immaginare. L’ex viola viene condannato ad una pena detentiva di sei mesi (poi tramutati in servizi socialmente utili) dal giudice di Brno perché reo di aver pubblicato su internet almeno tre annunci, tutti falsi, con il quali offriva prestazioni sessuali a pagamento per conto dell’ignara ex moglie Vladka Erbova.

Tutti gli annunci erano corredati di foto e numero di telefono della donna (fu costretta a sottoporsi a cure a causa del trauma causatogli) che l’ex difensore aveva sposato nel 2013 e dalla quale aveva divorziato nel 2016 e ad aiutarlo fu colei che al momento era la sua compagna, Katerina Kristelova (lei se la caverà solo con una pesante multa).

Siamo nell’agosto del 2018 e Repka, che in passato già era stato condannato per non aver pagato gli alimenti alla ex consorte, non ha mai negato le sue responsabilità.

“Sono dispiaciuto per quanto è successo, ho sbagliato. La relazione tra me e la mia ex moglie non era buona, non mi faceva vedere mio figlio e mi sono vendicato”.

Pochi mesi dopo l’ex difensore si ritrova nuovamente al centro di un caso giudiziario, questa volta per frode. È il febbraio 2019 quando viene condannato dal tribunale di Praga a 15 mesi di detenzione, poi diventati 24 in appello, per aver venduto, senza avere alcuna procura o autorizzazione, l’auto della moglie che lui utilizzava personalmente con un contratto a noleggio.

Per quella Mercedes di lusso, Repka intascò oltre 46mila euro con la promessa che avrebbe restituito la somma nel caso in cui non fosse stato possibile il passaggio di proprietà, ma le cose non andarono come evidentemente pattuito. È solo l’ultima di una serie di vicende corredate anche da fermi per guida in stato di ebbrezza. Il roccioso difensore che aveva conquistato Firenze oggi si riscopre alle prese con un presente turbolento. In campo riusciva a risolvere i problemi con tenacia, velocità e capacità di anticipo, in tribunale le cose funzionano in maniera diversa.