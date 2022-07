Passarella smentisce le notizie sul suo stato di salute: "Ho avuto solo un po' di depressione"

L'argentino rompe il silenzio: "Abbiamo attraversato tutti un brutto periodo. Ad Antognoni ho detto che andrò avanti ancora per molti anni".

Le ultime ore hanno riportato il nome di Daniel Passarella alla ribalta: il motivo è da ricercare nelle indiscrezioni susseguitesi sul suo stato di salute, e sulla presenza di una malattia neurodegenerativa che avrebbe compromesso le facoltà primarie del due volte campione del mondo.

Notizie smentite dapprima da un comunicato emesso dalla sua famiglia, in seguito dal diretto interessato: Passarella ha infatti rassicurato tutti dalle pagine de 'La Gazzetta dello Sport', ammettendo al contempo di aver attraversato un brutto periodo a livello personale a causa della difficile situazione sociale generata dalla pandemia.

"Io posso assicurare tutti, anche i tanti amici italiani che sto bene e per fortuna non ho nessuna di quelle malattie di cui non conosco nemmeno il nome. Ho soltanto avuto un po’ di depressione, questo sì, perché abbiamo attraversato tutti un brutto periodo, ma niente di più. Può succedere a tutti di essere tristi e chissà quante milioni di persone nel mondo si sono sentite depresse come me, ma da qui ad andare oltre ce ne vuole".

Nessuna grave malattia e una promessa: riabbracciare l'ex compagno di squadra Giancarlo Antognoni in occasione della riunione organizzata dalla FIFA in vista dei Mondiali in Qatar.

"Mi ha mandato un messaggio Gianca (Antognoni n.d.r.), perché anche lui era preoccupato e gli ho risposto: 'Tranquillo, Passa non passa, perché Daniel va avanti ancora per molti anni'. Con lui sono già d’accordo di andare alla riunione della Fifa che ci ha invitato in occasione dei Mondiali".

Dybala alla Roma ha acceso l'entusiasmo di migliaia di sostenitori giallorossi: paragonarlo al connazionale Batistuta, però, è un tantino esagerato secondo Passarella.

"Calma. Batistuta era unico come goleador. Dybala è un grande giocatore ma non segna quanto Gabriel, per cui bisogna vedere come sarà la Roma che sta preparando Mourinho. Non capisco perché la Juventus se lo sia fatto scappare, ma questa sarà una motivazione in più per lui che vorrà dimostrare di essere un campione, perché il Dybala che ricordo io è sicuramente un campione".