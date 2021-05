Pasquale Bruno choc su Cuadrado: "Non gli fischierei una punizione neanche spezzato"

L'episodio della punizione da cui è scaturito il calcio di rigore che ha permesso alla Juventus di pareggiare momentaneamente contro l'Udinese, ha dato adito a mille polemiche: nel mirino l'atteggiamento di Juan Cuadrado, il ricevente del fallo al limite dell'area.

In principio è toccato al dirigente friulano Pierpaolo Marino stigmatizzare l'accaduto, poi è stato il turno di Pasquale Bruno: intervenuto durante la trasmissione 'Tiki Taka', l'ex difensore ha utilizzato termini coloriti per riferirsi al terzino colombiano.

"Io a Cuadrado neanche spezzato gli do una punizione. Ha rotto i coglioni, è sempre per terra".

Bruno si è scagliato anche contro l'altro ospite presente in studio, Ciccio Graziani, reo di aver preso le difese di Cuadrado.

"Ma che difendete, difendete Cuadrado anche. Ma dai Ciccio! Ma le vedi le partite? Questi stanno sempre per terra, a prendere per il culo milioni di telespettatori. Io pago per vedere questo sempre per terra? Ma scherzate? Ma vaffanculo voi e Cuadrado".