Pasquale Bruno a Ronaldo: "Ti marcherei a uomo, qualche intimidazione..."

Pasquale Bruno svela a 'Tuttosport' la ricetta per marcare Ronaldo: "Cosa penserebbe di un difensore che gli si appiccica addosso per 90 minuti?".

A poco più di 24 ore dal Derby tra Juventus e Torino, 'Tuttosport' intervista un ex di lusso di entrambe le squadre, ovvero Pasquale Bruno. Il difensore ha giocato con i bianconeri dal 1987 al 1990 e con i granata dal 1990 al 1993.

Oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratis su DAZN

Noto a tutti per essere un difensore 'vecchio stampo', sicuramente molto aggressivo, Pasquale Bruno ha spiegato oggi cosa farebbe con Cristiano Ronaldo, a detta di molto immarcabile.

L'articolo prosegue qui sotto

Questo il suo concetto di marcatura: "Vorrei sapere da lui cosa penserebbe di un difensore che gli si appiccica addosso per tutta la partita. Altro che i due o tre metri che vengono concessi ora. I gomiti nelle costole a palla lontana, le intimidazioni o la maglia tirata erano trucchi che adottavo, poi con le telecamere ovunque il discorso è cambiato.

Qualche intimidazione con le mani davanti alla bocca, comunque, le farei anche adesso, allo juventino dico questo nel rispetto di un giocatore che fa bene al calcio italiano".

Bruno, che sente ancora un sentimento per il Torino, poi dà anche un consiglio a Mazzarri: "Il Toro potrà avere le sue possibilità se avrà voglia di giocarsela, di proporsi, di sfidare i bianconeri nell’uno contro uno. Tanto è inutile pensare ai raddoppi, sono talmente bravi che se ne piazzi due in marcatura su uno arriva quello libero e ti frega. Ripeto che bisogna giocarsela, mettendoci quella forza fisica che in questa stagione il Toro possiede".