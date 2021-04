Pasqua movimentata in casa Roma: lite tra Fonseca e alcuni giocatori

Il Corriere dello Sport racconta di una mattinata di tensione a Trigoria: tra i calciatori e mister Fonseca sarebbero volate parole grosse.

Pasqua di tensione in casa Roma. Il tecnico dei giallorossi, Paulo Fonseca, appare sempre più in rotta con alcuni elementi della rosa e, secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', la situazione sarebbe adesso rovente.

Dopo la lite con Dzeko, con tanto di rimozione del bosniaco dal ruolo di capitano, il tecnico portoghese non è riuscito a trovare nei suoi giocatori sintonia con la sua idea di gioco e, dopo il pari rimediato sul campo del Sassuolo, la situazione si è nuovamente surriscaldata.

I giocatori sono delusi dall'andamento della Roma mentre il tecnico, con le sue dichiarazioni, tende sempre a gettare acqua sul fuoco. Un atteggiamento non condiviso da buona parte dei calciatori più rappresentativi, assolutamente insoddisfatti della posizione in classifica che vede la Roma ormai quasi fuori dai giochi per il quarto posto.

Proprio commentando il pari del 'Mapei Stadium', stamattina a Trigoria il tecnico non avrebbe trovato una comunione di intenti con i suoi ragazzi e sarebbero volati addirittura dei 'vaffa' all'indirizzo di Fonseca. Soltanto l'intervento del ds Tiago Pinto ha riportato un po' d'ordine.

Una tregua destinata a durare al massimo fino al termine della stagione, quando è ormai certo che la strada di Fonseca e quella della Roma si divideranno. Prima, però, c'è da concludere l'avventura in Europa League e, per farlo in maniera dignitosa, la Roma dovrà compattarsi, stringendosi anche attorno al proprio allenatore.