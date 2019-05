Partita del cuore, vincono i Campioni per la Ricerca: Ronaldo sblocca la gara

In campo a Torino per la Partita del Cuore, Chiellini ha parlato anche di Juventus: "Il prossimo allenatore? Lo sapranno prima i giornalisti di me".

La solidarietà chiama, risponde. Presso la splendida cornice dell'Allianz Stadium, tutto esaurito, si è disputata la ventottesima Partita del Cuore: per un incasso di 490 mila euro, interamente devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e alla Fondazione Telethon.

A sfidarsi, la Nazionale Italiana Cantanti contro i Campioni per la Ricerca. Tra i primi, capitanati dal presidente Paolo Belli e affidati a Massimiliano Allegri, spazio – tra gli altri – a Buffon, Chiellini e Zanetti. I secondi, invece, propongono Storari, Agnelli, Totti, Leclerc, Vettel, Pirlo e Ronaldo.

Spettacolo nello spettacolo. E, tanto per cambiare, ci pensa il numero 7 della a sbloccare l'incontro fulminando di destro l'estremo difensore del . La partita del fuoriclasse lusitano dura 24', sostituito da Mick Schumacher. I siparietti non mancano: sorrisi a non finire, con il pubblico decisamente partecipe. Vettel, con una magia, centra la traversa. Non sbaglia, dal canto suo, Briga: servito da un esterno mancino delizioso di Chiellini. E, così, il primo tempo termina in parità.

La Partita del Cuore 2019. E, come sempre, Torino risponde alla grandissima ❤️ @GoalItalia pic.twitter.com/y0FUARnPUh — Romeo Agresti (@romeoagresti) May 27, 2019

Nella ripresa, per la Nazionale Italiana Cantanti, è Casillo a siglare il 2-1: sfruttando un'incertezza di Storari. Vantaggio che dura poco, con Pirlo a trasformare un rigore pochi minuti dopo. Il 2-3 è firmato Giovinazzi, con i Campioni per la Ricerca che si aggiudicano così l'incontro sul campo.

Spazio, poi, a qualche dichiarazione. Con Chiellini che affronta l'argomento Juventus.

“Chi sarà il prossimo allenatore? Me l'hanno chiesto in mille nell'ultima settimana. Davvero non lo so, probabilmente lo saprete prima voi giornalisti di me”.

È possibile donare per la ricerca fino al 9 giugno al numero 45527: il valore della donazione è di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulare. Da telefono fisso, sempre allo stesso numero, si possono donare 5 euro con TWT, Convergenze, Poste Mobile, mentre è possibile donare 5 o 10 euro da rete fissa.