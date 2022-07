Partita del cuore: data, stadio, giocatori e dove vederla in TV e streaming

Si rinnova l'appuntamento con la partita del cuore: cantanti, attori, sportivi e calciatori si sfideranno per beneficenza.

Calcio e musica per la solidarietà. Torna come ogni anno l'appuntamento con la Partita del Cuore, evento di beneficenza il cui ricavato verrà devoluto al Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura delle leucemie infantili e a La Meridiana, per i malati di Alzheimer. Tra i protagonisti tanti ex calciatori, tra cui l'ex capitano della Roma Francesco Totti, e artisti del calibro di Bob Sinclair.

PARTITA DEL CUORE: QUANDO E DOVE

La Partita del Cuore, tradizionale appuntamento benefico organizzato a ridosso del Gran Premio di Monza, si terrà nel capoluogo brianzolo il prossimo mercoledì 7 settembre 2022 allo U-Power Stadium. Fischio d'inizio fissato per le ore 21:00.

BENEFICENZA

I fondi raccolti in occasione della Partita del Cuore saranno devoluti al Comitato Maria Letizia Verga (da oltre quarant'anni impegnato a Monza nella lotta ai tumori infantili) e al progetto del Paese Ritrovato (il progetto del Villaggio monzese che accoglie le persone malate di Alzheimer).

"La nostra cooperativa - spiega Roberto Mauri, presidente de La Meridiana - è impegnata sul territorio da oltre 45 anni. Abbiamo costruito strutture, attivato servizi e dato vita a progetti innovativi che rispondono a gran parte dell’esigenze di cura e di assistenza delle persone fragili. Nel 2018 abbiamo inaugurato Il Paese Ritrovato, il villaggio Alzheimer che ha dato sollievo a tante persone con demenza e alle loro famiglie. Siamo grati a Rai Per la Sostenibilità e RAI Sport che, con la 31esima Partita del Cuore hanno scelto di sostenere il nostro progetto. La sfida della partita del cuore significa per noi sferrare un 'colpo' all’Alzheimer. Per farlo dobbiamo sostenere il Paese Ritrovato".

"La nostra associazione rappresenta l’alleanza terapeutica tra medici, famiglie, operatori sanitari impegnati da più di 40 anni nella lotta delle leucemie ed emopatie dei bambini e ragazzi in cura a Monza - spiega il presidente Giovanni Verga -. Questa alleanza ci ha portato a guarire insieme oltre 2200 bambini e ragazzi e ad accoglierli con le migliori cure e la ricerca più avanzata al Centro Maria Letizia Verga. Siamo grati alla Nazionale cantanti, alla Rai di aver deciso di partecipare alla nostra alleanza supportandoci con l’iniziativa straordinaria della Partita del Cuore per il sostegno ad uno dei più importanti progetti di ricerca clinica di cui il Comitato si fa carico ogni anno per tutti i bambini italiani”.

DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

La Partita del Cuore sarà trasmessa in diretta su Rai 2, in collaborazione con Rai Sport. La sfida sarà visibile su Rai Play e sui servizi online della Rai.

CHI PARTECIPERÀ?

L'evento benefico, giunto quest'anno alla 31esima edizione, vedrà sfidarsi sul campo monzese la Nazionale Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri, e il Charity Team 45527. A scendere in campo ci saranno Gianni Morandi, Bob Sinclar, Fabio Aru, Marco Melandri, Marco Simone, Rkomi, Rocco Hunt e dj Ringo. Tra le star della serata anche Francesco Totti, tra i più attesi in occasione dell'evento di beneficenza, insieme a tanti ex calciatori tra cui Leonardo e Fabio Cannavaro.