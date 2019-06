Partenza super per l'Italia Under 21, Di Biagio: "Una grande reazione"

Il commissario tecnico dell’Italia Under 21, Di Biagio, commenta la vittoria contro la Spagna: “All’inizio eravamo contratti”.

Inizia come meglio non poteva il cammino dell’ Under 21 ai Campionati Europei. Gli Azzurrini infatti, superano la , una delle grande favorite per la vittoria finale del torneo, in rimonta e mettono in cascina i primi tre punti nel Gruppo A agganciando in vetta la .

Gigi Di Biagio, parlando dopo il triplice fischio finale ai microfoni Rai, non ha nascosto la sua gioia.

“E’ stupendo, bellissimo. Sapevamo cosa ci aspettava sia dal punto di vista del pubblico che della gara, sembra una cosa irreale. Siamo partiti male, abbiamo sofferto molto il loro palleggio, ma poi siamo venuti fuori, abbiamo cambiato modulo, i ragazzi hanno avuto una grande reazione. In gare come queste bisogna essere perfetti”.

L’Italia è partita male, ma è uscita alla distanza.

“E’ una vittoria importantissima per noi. Eravamo contratti, ma speriamo che grazie a questo risultato ora si possa andare avanti con maggiore serenità. Adesso pensiamo a migliorare per la prossima partita perché sarà importante crescere ancora”.