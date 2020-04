Parte il campionato delle Far Oer: pallone disinfettato e niente sputi

Con due mesi di ritardo inizierà il 9 maggio il torneo delle Isole Far Oer: le regole stilate potrebbero essere le stesse per altri campionati.

Zero morti per coronavirus, circa 200 contagiati. Numeri estramente bassi che permetteranno al campionato delle Isole Far Oer, il Formuladeildin, di iniziare in sicurezza. Il 9 maggio, data in cui potrebbe anche tornare la , a Tórshavn si giocherà regolarmente.

Le dieci squadre del campionato si sfideranno con due mesi di ritardo, ma per lo meno il calcio ci sarà regolarmente. Non ci saranno i tifosi e le regole della federazione sono estremamente chiare per poter far partire il campionato tra poco più di una settimana.

Ognuno dovrà bere dalla propria bottiglia, non sarà consentito sputare sul terreno di gioco e ovviamente, come richiesto in ogni parte del mondo in questi ultimi due mesi, servirà lavarsi attentamente le mani prima e dopo la partita. Verrà inoltre disinfettato il pallone.

Le regole del campionato delle Far Oer dovrebbero essere con tutta probabilità le stesse che verranno adottate negli altri campionati, sia quelli che verranno conclusi, sia quelli che dovranno iniziare nelle prossime settimane in virtù di un calendario diverso da quello dei maggiori tornei europei.

Per le gare del campionato delle isole, ogni club dovrà avere due spogliatoi, così da poter garantire più distanza pre e post partita. Le indicazioni dovranno essere adottate con precisione, così da evitare sospensioni nelle settimane in cui il torneo si svolgerà

Torneo, quello faroense, decisamente equilibrato: nelle ultime cinque stagioni sono state quattro le squadre ad aver vinto il campionato, ultima delle quali il KÍ, che ha conquistato il titolo nel 2019 portando a 18 il numero complessivo nella propria storia.