Parma-Vicenza dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Parma riceve il Vicenza all'11ª di Serie B: le informazioni più importanti sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

PARMA-VICENZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Parma-Vicenza

Parma-Vicenza Data: 1 novembre 2021

1 novembre 2021 Orario: 18.00

Canale tv: DAZN, Sky Sport Uno (canale 201 satellite), Sky Sport (canale 252 satellite), Helbiz Live

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live

Il Parma vuole dare continuità dopo il successo contro il Cittadella. La squadra di Maresca non sta rispettando le aspettative della vigilia e si trova invischiata a metà classifica anche se il secondo posto è distante solo sei punti. Serve, dunque, la continuità. Al Tardini in uno dei posticipi dell'undicesima giornata giunge il Vicenza, che si trova al penultimo posto. Il cambio di allenatore (Brocchi per Di Carlo) non ha sortito gli effetti sperati e la distanza dalla zona salvezza è già di 9 punti.

Il Parma ha totalizzato, fin qui, 14 punti con 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte con 15 reti fatte e 13 subite. Nelle ultime cinque uscite, una vittoria, una sconfitta e tre pareggi. Al Tardini bilancio deficitario con 1 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta con 3 reti fatte e 3 subite.

Il Vicenza ha conquistato solo 4 punti con 1 vittoria, 1 pareggio e ben 8 sconfitte con 9 reti fatte e 21 subite. Nelle ultime cinque uscite solo una vittoria, poi tre sconfitte e un pareggio. In trasferta sono tre i punti conquistati, ma anche quattro le sconfitte e tredici i goal subiti.

L'ultimo precedente tra le due squadre risale alla stagione 2008-2009: vittoria per 4-0 del Parma sul Vicenza.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Parma-Vicenza: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO PARMA-VICENZA

Parma-Vicenza si disputerà lunedì 1 novembre nel palcoscenico dello Stadio Ennio Tardini di Parma. Il fischio d'inizio della gara è in programma alle 18.00

Tanti i modi per vedere Parma-Vicenza in diretta tv. La partita sarà visibile in diretta streaming su DAZN anche sulle smart tv compatibili di ultima generazione, oltre che su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), oppure ancora ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky, invece, il match del Tardini sarà trasmessa in diretta televisiva sul canale Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) e sul numero 252 del satellite. Infine la gara potrà vedersi in diretta streaming anche su Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

Parma-Vicenza, mediante DAZN, Sky Go ed Helbiz Live, sarà visibile sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad scaricando la app di riferimento, sia su pc e notebook, collegandosi con i siti ufficiali delle varie piattaforme.

Su DAZN ci sarà anche la possibilità, al termine del confronto, di prendere visione degli highlights e dell'evento integrale in modalità on demand. Una quarta alternativa è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione delle gare del campionato di Serie B agli utenti che acquistano il Pass sport.

IN DIRETTA SU GOAL

Tramite Goal sarà possibile seguire Parma-Vicenza anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Probabile 3-5-2 per il Parma con Buffon in porta, Osorio, Danilo e Cobbaut in difesa. Delprato e Coulibaly esterni con Vazquez, Juric e Brunetta in mezzo. Benedyczak e Tutino in avanti.

3-5-2 anche per il Vicenza con Grandi in porta, Ierardi, Pasini, Padella in mezzo. Bruscagin e Calderoni esterni, Zonta, Taugourdeau e Ranocchia in mezzo. Longo e Diaw davanti.

PARMA (3-5-2): Buffon; Osorio, Danilo, Cobbaut; Delparto, Vazquez, Juric, Brunetta, Coulibaly; Benedyczak, Tutino.

VICENZA (3-5-2): Grandi; Ierardi, Pasini, Padella; Bruscagin, Zonta, Taugourdeau, Ranocchia, Calderoni; Longo, Diaw