Parma-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Parma sfida il Verona nell'anticipo della 10ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Roberto D'Aversa sfida il di Ivan Juric al Tardini nella gara che apre la 10ª giornata infrasettimanale della . I ducali sono ottavi in classifica con 13 punti, frutto di 4 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte, mentre gli scaligeri si trovano al 14° posto assieme al con 9 punti e un cammino di 2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte.

Nei 7 precedenti in Serie A fra le due squadre disputati in casa degli emiliani, questi ultimi guidano con 3 vittorie, 3 pareggi e una sola affermazione dei veneti che risale al 10 giugno 2001, quando la squadra guidata da Perotti superò 2-1 quella di Ulivieri con i goal di Oddo e Michele Cossato.

Il Parma viene da 2 vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime 4 giornate, il Verona ha rimediato un pareggio, una vittoria e 2 sconfitte consecutive. Il danese Andreas Cornelius è il miglior marcatore dei ducali con 4 reti, il portoghese Miguel Veloso è il giocatore più prolifico dei mastini con 2 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Parma-Verona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PARMA-VERONA

Parma-Verona si disputerà la sera di martedì 29 ottobre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Ennio Tardini di Parma. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, è previsto per le ore 19.00. Sarà il 15° confronto fra le due formazioni nel campionato di Serie A.

L'anticipo Parma-Verona sarà trasmesso in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStatio 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Parma-Verona sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app presente nel decoder Sky Q.

La telecronaca sarà curata da Stefano Borghi, con il supporto del commento tecnico di Massimo Gobbi.

Gli abbonati a DAZN, se lo vorranno, potranno seguire Parma-Verona anche in diretta streaming sul proprio personal computer o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma, nel secondo bisognerà invece scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare l'evento dal palinsesto.

Al termine della partita gli highlights e il match integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Formazione tutta da costruire per D'Aversa, viste le tante assenze per infortunio e la squalifica di Scozzarella a centrocampo. Davanti al portiere Sepe, in difesa per una distrazione muscolare a destra giocherà Darmian, con Giuseppe Pezzella a sinistra e la conferma di Dermaku in mezzo accanto a Iacoponi. Sono indisponibili infatti Bruno Alves, Laurini e Gagliolo, k.o. per una distrazione muscolare alla coscia destra. A centrocampo, out Grassi, Hernani sarà spostato in regia, con il ritorno di Barillà nel ruolo di mezzala sinistra. In attacco mancheranno Inglese e Cornelius, entrambi alle prese con i rispettivi problemi fisici. Gervinho agirà nuovamente da finto centravanti, con Kulusevski e Karamoh esterni offensivi ai suoi lati.

Quattro gli indisponibili per Juric, che non potrà disporre di Bocchetti in difesa, Bessa e Badu a centrocampo e Pazzini in attacco. Non convocato anche Dawidowicz. Nel 3-4-2-1 del tecnico croato, Stepinski potrebbe rivedersi dal 1' e rimpiazzare Di Carmine come vertice alto. Sulla trequarti Verre e Zaccagni sono favoriti su Pessina e Salcedo. A centrocampo si registra l'importante ritorno di Miguel Veloso in regia, con il portoghese che ha superato l'affaticamento muscolare. Amrabat agirà al suo fianco, con i soliti Faraoni e Lazovic a presiedere le due corsie laterali. Fra i pali ci sarà Silvestri, davanti a lui la linea difensiva a tre vedrà Gunter affiancare Rrahmani e Kumbulla.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Giu. Pezzella; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Gervinho, Karamoh.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski.