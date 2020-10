Parma-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Parma sfida il Verona nella 3ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

PARMA-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 4 ottobre 2020

4 ottobre 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Parma di Fabio Liverani ospita in casa il Verona di Ivan Juric nella 3ª giornata di . I ducali hanno subito 2 sconfitte nelle prime 2 giornate di campionato e si trovano in fondo alla classifica a quota 0 punti, mentre gli scaligeri, anche grazie al successo a tavolino sulla , sono fra le squadre a punteggio pieno con 6 punti.

Negli 8 precedenti in Serie A in casa dei veneti, la situazione è pressoché in equilibrio, con 3 vittorie degli emiliani, 3 pareggi e 2 successi dei Mastini. Luca Toni per il Verona e il brasiliano Marcio Amoroso per il Parma sono i due cannonieri storici del confronto, con 2 goal a testa messi a segno contro l'avversario di giornata.

Il Parma ha segnato una sola rete nelle prime 2 gare, subendone ben 5, mentre il Verona con e , è attualmente la miglior difesa del campionato, visto che per il momento non ha subito reti. In questa pagina tutte le informazioni su Parma-Verona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Altre squadre

ORARIO PARMA-VERONA

Parma-Verona si giocherà il pomeriggio di domenica 4 ottobre 2020 nella cornice dello Stadio Ennio Tardini di Parma. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Antonio Giua della sezione di Olbia. Sarà la 17ª sfida fra le due formazioni in Serie A.

La partita Parma-Verona sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca della sfida sarà affidata ad Antonio Nucera, con il commento tecnico di Renato Zaccarelli.

Sarà possibile vedere Parma-Verona anche in diretta : mediante Sky Go gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la partita sia su dispositivi mobili, come tablet e smartphone, scaricando l'applicazione per sistemi Android e iOS, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma.

Una seconda possibilità è costituita da Now Tv: il servizio di streaming live e on demand di Sky offre la visione delle partite di Serie A acquistando uno dei pacchetti dedicati.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie a Goal potrete seguire Parma-Verona anche in diretta testuale. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti in diretta minuto per minuto, con i goal e le azioni salienti della partita.

Liverani manderà in campo il Parma con il 4-3-1-2. Out Iacoponi per squalifica e Gazzola per problemi fisici, in difesa la coppia centrale sarà composta da Bruno Alves e uno tra Gagliolo o Dermaku, con Laurini e Giuseppe Pezzella che dovrebbero agire da terzini. Con Sepe fra i pali, in mediana, ko Scozzarella, la regia sarà affidata a Brugman, mentre Hernani e Kurtic saranno le due mezzali. Sulla trequarti spazio a Kucka. In attacco mancheranno Inglese e Cornelius, entrambi infortunati. Spazio dunque a Karamoh in coppia con l'ivoriano Gervinho.

Juric dovrà rinunciare a Di Carmine davanti, a Empereur in difesa e a Danzi a centrocampo. Il riferimento offensivo sarà dunque Favilli, in goal nell'ultimo turno contro l' . Dietro di lui Barak potrebbe affiancare Zaccagni sulla trequarti, con Faraoni a destra e Lazovic più di Dimarco a sinistra. In mezzo Tameze agirà accanto a Miguel Veloso. In porta giocherà Silvestri, davanti a lui una difesa a tre composta da Cetin, Gunter e Lovato.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Bruno Alves, Gagliolo, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Karamoh, Gervinho

VERONA (3-4-1-2): Silvestri; Cetin, Gunter, Lovato; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Favilli