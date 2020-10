Parma-Verona 1-0: Goal lampo di Kurtic, prima vittoria per Liverani

Il goal realizzato da Kurtic dopo pochi secondi vale la prima vittoria in campionato al Parma di Liverani. Stop per il Verona.

Prima vittoria stagionale per il di Liverani che batte 1-0 il grazie al goal siglato da Kurtic dopo pochi secondi. Nella ripresa il Verona ci prova ma non riesce a trovare il pareggio.

Juric, senza Miguel Veloso, lancia Ilic in regia con Favilli unica punta. Liverani invece si affida alla velocità di Karamoh e Gervinho in attacco, out sia Inglese che Cornelius.

I padroni di casa partono fortissimo e dopo trenta secondi sono già avanti: cross di Karamoh dalla destra, Silvestri non esce e Kurtic tutto solo sul secondo palo deve solo spingerla in rete.

Il Verona a quel punto inizia a giocare, ma il tiro sotto misura di Faraoni viene salvato sulla linea da Pezzella. Mentre in contropiede Gervinho allarga troppo la conclusione. Nel finale di tempo è di nuovo il Parma a rendersi pericoloso sfiorando il raddoppio.

Nell'ultima mezz'ora Juric inserisce Salcedo e Colley per cercare il pareggio, ma il risultato non cambia. Nel Parma invece c'è spazio per Darmian che in settimana ha svolto le visite mediche con l' . Al 'Tardini' finisce 1-0.

IL TABELLINO

PARMA-VERONA 1-0

Marcatori: 1' Kurtic

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Laurini (63' Darmian), B. Alves, Dermaku, Giu. Pezzella; Hernani (63' Gagliolo), Brugman, Kurtic (74' Grassi); Kucka; Karamoh (63' Cornelius), Gervinho. All. Liverani.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin (86' Tupta), Gunter, Lovato (45' Lazovic); Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak (58' Salcedo), Zaccagni (58' Colley); Favilli. All. Juric.

Arbitro: Giua

Ammoniti: Bruno Alves (P), Dimarco (V)