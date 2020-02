Parma, la verità di Faggiano su Gervinho: "Non era convinto di andarsene"

La telenovela Gervinho si è conclusa con un nulla di fatto: il trasferimento all'Al-Sadd è saltato e l'ivoriano è rimasto al che ha comunicato l'isolamento dal resto della squadra, in quanto da ora in poi si allenerà da solo.

Eppure spuntano dei retroscena succosi sul mancato addio dell'ex rivelati dal ds gialloblu Daniele Faggiano, che ha provato a fare chiarezza su una vicenda alquanto nebulosa.

"Gervinho non era tanto convinto di andarsene da subito. Se avesse voluto firmare, lo avrebbe potuto fare da subito. Non serve al Parma sparare contro tutto e tutti. Eravamo tutti in orario ma il ragazzo, ripeto, non era convintissimo. Stiamo lavorando per fare meno danni possibile a tutti: a noi, a lui e a loro. Non è facile. Si sbaglia tutti insieme. Può succedere di voler andare via, ha sbagliato alcune cose ma non altre".