Parma-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Serie A al 23esimo turno, il Parma ospita l'Udinese: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

PARMA-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Parma-Udinese

Parma-Udinese Data: 21 febbraio 2021

21 febbraio 2021 Orario: 12.30

12.30 Canale tv: DAZN , DAZN1 (numero 209 del satellite)

(numero 209 del satellite) Streaming: DAZN

Sono distanti ben undici punti in classifica, ma entrambe lottano per rimanere in Serie A. Se il Parma è in una situazione disperata, l' Udinese spera di poter ottenere punti per allontanarsi ulteriormente dalla zona calda, attualmente a -9 in graduatoria.

Il Parma di D'Aversa continua a deludere, reduce dalla sconfitta in rimonta subita contro il Verona: penultimo posto in classifica per gli scaligeri, con soli 13 punti conquistati. Spettro della Serie B sempre più possibile, in attesa di una svolta per rinascere.

L'Udinese è invece uscita sconfitta nella gara contro la Roma della 22esima giornata, ma sta comunque giocando un campionato equilibrato e senza grossi tonfi: prima dek k.o contro i giallorossi ben otto punti conquistati in quattro gare.

Nella sfida d'andata giocata in terra friulana lo scorso 18 ottobre 2020, l'Udinese era riuscita ad avere la meglio per 3-2 sulla compagine gialloblù: in rete Samir e Pussetto per i bianconeri, oltre all'autorete di Iacoponi. Agli ospiti non sono bastati Hernani e Karamoh.

Qui potete trovare tutte le informazioni sulla partita Parma-Udinese: dalle ultime sulle formazioni a dove vedere la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO PARMA-UDINESE

Parma-Udinese si disputerà domenica 21 febbraio 2021, alle ore 12.30. La sfida della 23esima giornata di Serie A andrà in scena al Tardini di Parma, a porte chiuse ancora una volta causa pandemia di covid.

Parma-Udinese sarà trasmessa in diretta tv da DAZN . Per seguire il match in tv, dunque, bisognerà dotarsi dell'app DAZN, scaricabile su smart tv, su PlayStation (4 e 5) o Xbox (One S, One X, Series S e Series X), oppure attraverso dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l'offerta Sky-DAZN avranno a disposizione anche il canale DAZN1 al 209 del decoder Sky. Chi è in possesso di un decoder Sky Q potrà scaricare l'app e accedervi normalmente.

La sfida tra Parma ed Udinese sarà disponibile in diretta streaming su DAZN . Basterà collegarsi direttamente al sito ufficiale della piattaforma da pc o notebook, oppure scaricare l'applicazione su smartphone e tablet. Una volta effettuato il login, basterà selezionare dal palinsesto l'evento.

Avrete l'opportunità di seguire Parma-Udinese anche attraverso Goal , grazie alla nostra diretta testuale. Dalle curiosità e le notizie sulle formazioni, fino alla cronaca live con la quale vi accompagneremo fino al fischio finale, raccontando le azioni minuto per minuto.

D'Aversa non avrà ancora Pellè, fermo ai box: Cornelius ancora titolare al centro dell'attacco assieme a Gervinho e uno tra Mihaila e Karamoh. Chance per Brugman in mezzo al campo insieme a Kucka e Kurtic. In difesa Conti, Bani, Bruno Alves e Pezzella, favorito su Gagliolo.

Nell'Udinese possibile inserimento di Okaka in attacco al fianco di Deulofeu. Conferma per gli esterni Stryger Larsen e Zeegelaar, in mediana Arslan dal 1' con De Paul e Walace. Musso difenderà la porta bianconera con Becao (in rampa di sorpasso su Bonifazi), Nuytinck e Samir a comporre la retroguardia.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, B. Alves, Giu. Pezzella; Kucka, Brugman, Kurtic; Mihaila, Cornelius, Gervinho.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Walace, Zeegelaar; Deulofeu, Okaka.