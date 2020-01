Parma-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Parma sfida l'Udinese nella 21ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Roberto D'Aversa sfida in casa l' di Luca Gotti nella 21ª giornata di . I ducali sono ottavi in classifica con 28 punti, frutto di 8 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte, ma con un successo raggiungerebbero il al 6° posto, i friulani si trovano all'11° posto a quota 24 punti assieme a , e , con un cammino di 7 vittorie, 3 pareggi e 10 k.o.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nei 22 precedenti in Serie A in casa degli emiliani, il bilancio è favorevole a questi ultimi con 14 successi, 3 pareggi e 5 affermazioni bianconere, l'ultima delle quali con un netto 3-0 il 14 aprile 2013 (doppietta di Muriel e goal di Roberto Pereyra).

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

L'Udinese è prima in Serie A per numero di legni colpiti, ovvero 3. Il danese Andreas Cornelius è il giocatore più prolifico del Parma con 7 reti: dopo Immobile, il danese è il giocatore ad avere la miglior media-goal del campionato con una rete ogni 80'. Fra i friulani primeggiano invece nella classifica marcatori Stefano Okaka, Rodrigo De Paul e Kevin Lasagna, tutti con un bottino di 4 goal.

Il Parma ha rimediato un pareggio, 2 sconfitte e una vittoria nelle ultime 4 giornate, l'Udinese viene invece da un periodo particolarmente positivo e ha ottenuto 3 vittorie consecutive e una sconfitta di misura in trasferta con il Milan enlle ultime 4 gare giocate. In questa pagina tutte le informazioni su Parma-Udinese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

PARMA-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Parma-Udinese

Parma-Udinese Data: 26 gennaio 2020

26 gennaio 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO PARMA-UDINESE

Parma-Udinese si disputerà il pomeriggio di domenica 26 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Ennio Tardini di Parma. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Simone Sozza della sezione di Seregno, è in programma per le ore 15.00. Sarà il 46° confronto fra le due formazioni nel campionato di Serie A.

La sfida Parma-Udinese sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca della partita sarà affidata ad Antonio Nucera, che sarà affiancato da Carolina Morace al commento tecnico.

Gli abbonati Sky potranno seguire Parma-Udinese anche in diretta mediante Sky Go, sia sul proprio pc o notebook, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo invece occorrerà scaricare la app per sistemi Android o iOS.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

D'Aversa ha qualche problema in attacco, visto che si è nuovamente infortunato Inglese, vittima di una lesione muscolare ai flessori della coscia destra che lo costringerà a restar fuori fino ad aprile, e che restano indisponibili anche Gervinho e Karamoh. Nel tridente offensivo dei ducali ci sarà dunque spazio dal 1' come centravanti per il bomber Cornelius, con Kulusevski e Kurtic che dovrebbero giocare da esterni offensivi. In mediana sarà Scozzarella ad agire in regia, e al suo fianco ci saranno Kucka, tornato in gruppo dopo i problemi fisici, ed Hernani, che dovrebbero agire come mezzali. Nella retroguardia, davanti al portiere Sepe, Darmian e Gagliolo saranno gli esterni bassi, mentre Iacoponi affiancherà al centro Bruno Alves.

Gotti avrà indisponibile il solo Samir. In attacco Lasagna dovrebbe spuntarla su Nestorovski per far coppia con Okaka. A centrocampo Stryger Larsen e Sema si candidano come esterni, mentre Fofana e De Paul saranno le mezzali ai lati del regista Mandragora. In difesa, davanti al portiere argentino Musso, si va verso la conferma per il terzetto composto dal brasiliano Rodrigo Becao, da Troost-Ekong e da Nuytinck.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Cornelius, Kurtic

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka