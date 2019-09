Parma-Torino, Kulusevski: "In camera avevo i poster di Ronaldinho e Ibrahimovic"

E' stato il man of the match di - con un goal e un assist, prendendosi gli applausi del pubblico del 'Tardini': Dejan Kulusevski è una delle rivelazioni più piacevoli di queste prime sei giornate di .

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN

Lo svedese ha timbrato il cartellino dopo appena un minuto e diciannove secondi, diventando il calciatore più giovane nei top 5 campionati europei ad aver partecipato in maniera attiva ad almeno quattro goal (una rete e tre assist).

Intervistato da 'Sky Sport' al termine della gara, Kulusevski ha ricordato la sua infanzia e gli idoli che lo hanno spinto a iniziare una carriera da professionista.

"A quest'età mi fa bene giocare sulla fascia, ma credo che in futuro mi sposterò in zona centrale e farò il trequartista. La fantasia mi è sempre piaciuta: in camera avevo i poster di Ronaldinho, Ibrahimovic e Hazard. Oggi ho trovato gli spazi giusti ed è andata bene. Aspettavo un momento così da tanto. L' in Champions? Non andrò a San Siro ma farò il tifo per loro".