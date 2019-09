Parma-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Parma ospita il Torino nel Monday Night della 6ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Roberto D'Aversa sfida il di Walter Mazzarri nel Monday Night della 6ª giornata di . I ducali hanno 6 punti in classifica, frutto di 2 vittorie e 3 sconfitte nelle prime 5 gare, i granata si trovano all'8° posto con 9 punti e un cammino di 3 vittorie e 2 sconfitte, e se conquistassero i 3 punti in palio si porterebbero in 4ª posizione a pari merito con il .

Sono 15 i precedenti in Serie A fra le 2 squadre disputati in casa degli emiliani. Questi ultimi conducono nettamente sul piano statistico con 9 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte.

Il Parma è la vittima preferita in Serie A dell'esterno del Torino Lorenzo De Silvestri, che nella sua carriera ha fatto 3 goal in Serie A ai gialloblù. Tutti e 4 i giocatori del Parma andati a segno finora hanno segnato un solo goal: Inglese, Gervinho, Barillà e Gagliolo, mentre Andrea Belotti è il bomber in campionato del Torino con 4 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Parma-Torino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

La partita Parma-Torino si disputerà la sera di lunedì 30 settembre 2019 alle ore 20.45 nel palcoscenico dello Stadio Ennio Tardini di Parma. Il confronto, che sarà arbitrato dal signor Federico La Penna di 1, sarà il 31° fra le due squadre nel campionato di Serie A.

Il Monday Night Parma-Torino sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Andrea Marinozzi, con il commento tecnico di Carolina Morace.

Gli abbonati Sky avranno grazie a Sky Go la possibilità di seguire Parma-Torino anche in diretta sul proprio pc o sui dispositivi mobili, come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android e selezionare l'evento dopo averla avviata.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di seguire tutto il meglio della programmazione sportiva di Sky sottoscrivendo uno dei pacchetti offerti.

D'Aversa si affiderà al consueto 4-3-3. Nel tridente offensivo Inglese sarà il centravanti, supportato da Kukusevski a destra e Gervinho a sinistra. Panchina per Sprocati e Cornelius, eventualmente pronti a subentare. In difesa, davanti al portiere Sepe, Iacoponi e Bruno Alves potrebbero comporre la coppia centrale, con Laurini al posto dell'infortunato Darmian a destra e Gagliolo a sinistra. Non è da escludere però che il tecnico gialloblù decida di concedere un turno di riposo all'esperto portoghese, spostando Gagliolo in mezzo e schierando Giuseppe Pezzella a sinistra. Kucka partirà dalla panchina.

Mazzarri potrebbe puntare sul 3-4-2-1 o affidarsi al 3-5-2. Nella prima ipotesi Belotti sarà il terminale offensivo in attacco, con Berenguer e Verdi a supporto. A centrocampo Ola Aina e il recuperato Ansaldi sulle corsie laterali, con Baselli e Rincon interni. Fra i pali Sirigu, in difesa Izzo, Nkoulou e Bremer. Nella seconda, invece, fuori lo spagnolo con un centrocampista in più, ovvero Meité, e Verdi accanto al 'Gallo'.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Ola Aina, Baselli, Rincon, Ansaldi; Berenguer, Verdi; Belotti.