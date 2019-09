Parma-Torino 3-2: Inglese entra e fa esplodere il 'Tardini'

Il Parma ringrazia Inglese, decisivo nel finale per il 3-2 inflitto al Torino. Primo goal in A per Kulusevski, a segno anche Cornelius.

Di nuovo minuti conclusivi fortunati per il che supera di misura il in una gara in cui è successo veramente di tutto nei primi 45 minuti, tra episodi vivisezionati al VAR e cartellini.

Non passano nemmeno due minuti e i ducali sono già in vantaggio: Gervinho va via alla difesa granata e appoggia per Kulusevski che, in spaccata e a porta vuota, segna il suo primo goal in . Colpiti a freddo gli ospiti che reagiscono: Gagliolo si perde Ansaldi che di testa è liberissimo di piazzare il pallone per il pareggio.

4 - Dejan #Kulusevski (19 anni e 5 mesi) é il piú giovane giocatore dei top-5 campionati europei ad aver partecipato attivamente ad almeno 4 gol (una rete e 3 assist). Prodigio. #ParmaTorino pic.twitter.com/i05XasO4cG — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 30, 2019

Da qui in poi tanto lavoro per l'arbitro La Penna: tocco col braccio di Bremer (ammonito per la seconda volta) in area e rigore che Gervinho si fa parare da Sirigu, bravo a distendersi alla sua destra. L'uomo in meno non scoraggia il Torino che anzi trova addirittura la forza di passare avanti: stavolta il penalty è decretato da un gomito alto di Laurini su Belotti che trasforma con grande freddezza. Proprio allo scadere del primo tempo arriva il 2-2: imbucata geniale di Kulusevski per Cornelius che calcia con potenza sotto alla traversa.

Portieri sugli scudi: Sirigu strepitoso su Gervinho, Sepe chiude la porta a Izzo. In mezzo una traversa scheggiata da Hernani. D'Aversa prova a vincere la partita inserendo Inglese e passando a un 4-2-4 ultra offensivo: mossa ripagata con l'acuto dell'ex che si riscatta alla grande dopo il rigore sbagliato contro il .

IL TABELLINO

PARMA-TORINO 3-2

Marcatori: 2' Kulusevski (P), 12' Ansaldi (T), 43' rig. Belotti (T), 48' pt Cornelius (P), 88' Inglese (P)

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo (46' Giu. Pezzella), Laurini; Barillà (66' Kucka), Hernani (78' Inglese), Scozzarella; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D'Aversa

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Ansaldi (81' Djidji), Meité, Rincon, Aina; Verdi (59' Laxalt), Baselli; Belotti (87' Zaza). All. Mazzarri

Arbitro: Federico La Penna

Ammoniti: Rincon (T), Laurini (P), Hernani (P), D'Aversa (P)

Espulsi: Bremer (T) e Mazzarri (T) per somma di ammonizioni

Note: Sirigu para un rigore a Gervinho al 31'