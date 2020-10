Parma-Spezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Parma ospita lo Spezia nella quinta giornata di Serie A: tutto sulle formazioni e su dove vedere la gara in tv e streaming.

PARMA-SPEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 25 ottobre 2020

25 ottobre 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go

Il Parma, reduce dalla sconfitta esterna contro l' e pesantemente colpito dal coronavirus, ospita lo Spezia per la quinta giornata di .

La squadra di Liverani ha finora raccolto solo tre punti in quattro partite, frutto della vittoria ottenuta in casa contro il a inizio ottobre.

Un punto in più invece per il neo-promosso Spezia, che nell'ultimo turno ha pareggiato in rimonta contro la dopo aver ottenuto il primo successo della sua storia in Serie A sul campo dell'Udinese.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Parma-Spezia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO PARMA-SPEZIA

Parma-Spezia si giocherà domenica 25 ottobre 2020 allo stadio 'Tardini' di Parma. Calcio d'inizio fissato alle ore 15.

Parma-Spezia sarà trasmessa in tv da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Il match tra Parma e Spezia sarà disponibile in su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e godibile su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire le fasi salienti di Parma-Spezia anche sul nostro portale grazie alla diretta testuale con tutti gli aggiornamenti minuto per minuto, dalle formazioni alle azioni degne di nota.

Totale emergenza per Liverani soprattutto in difesa dove non ci saranno Valenti e Bruno Alves, entrambi positivi al coronavirus. I centrali saranno quindi Iacoponi e Gagliolo con Laurini e Giuseppe Pezzella terzini. A centrocampo regia affidata a Brugman, ai suoi lati Hernani e Kurtic. Ma occhio alla sorpresa Cyprien. Davanti out Inglese, anche lui positivo al Covid-19, Kucka dovrebbe completare il tridente con Gervinho e Karamoh.

Italiano deve ancora fare a meno del bomber Galabinov, infortunato. Positivi al coronavirus Marchizza e Maggiore. Nel 4-3-3 i due terzini dovrebbero essere Ferrer e Bastoni. A centrocampo Deiola è favorito su Agudelo, insieme a lui Bartolomei e Acampora. Dubbi in attacco dove Verde, Nzola, Farias e Piccoli si giocano due maglie accanto a Gyasi.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Gagliolo, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Karamoh, Gervinho, Kucka.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Deiola, Bartolomei, Acampora; Verde, Nzola, Gyasi.