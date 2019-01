Parma-SPAL: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Parma ospita la SPAL nel derby emiliano della 21ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Parma di Roberto D'Aversa ospita la SPAL di Leonardo Semplici nel derby emiliano della 21ª giornata di Serie A . I gialloblù sono noni in classifica con 28 punti, frutto di 8 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte, i biancazzurri quindicesimi assieme all'Udinese a quota 18, con un cammino di 4 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte.

Fra i ducali gli attaccanti Gervinho e Roberto Inglese sono i migliori marcatori con 6 goal a testa, mentre Andrea Petagna è il giocatore più prolifico degli estensi con 6 reti in 19 partite giocate. Il Parma è reduce da 2 vittorie e una sconfitta nelle ultime 3 giornate, la SPAL invece ha collezionato 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA PARMA-SPAL

Parma-SPAL si giocherà domenica domenica 27 gennaio 2019 alle ore 15.00 allo Stadio Ennio Tardini di Parma. Sarà il 2° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE PARMA-SPAL IN TV E STREAMING

La partita Parma-SPAL sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi . L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA-SPAL

D'Aversa avrà indisponibili Grassi, Luca Rigoni, e Stulac, ma recupera Barillà: in mediana potrebbero partire dal 1' Scozzarella e Kucka. In attacco Biabiany e Gervinho si candidano per affiancare nuovamente Inglese nel tridente dei ducali. Iacoponi, influenzato, rischia il forfait.

Semplici non potrà contare su Cionek squalificato in difesa, ma dovrebbe recuperare Lazzari per la fascia destra. In mediana Valdifiori è in vantaggio su Schiattarella, mentre in attacco sarà confermata la coppia composta da Petagna e Antenucci.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Biabiany, Inglese, Gervinho.

SPAL (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Valdifiori, Missiroli, Fares; Petagna, Antenucci.