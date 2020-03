Parma-SPAL momentaneamente sospesa: si decide alle 13

Clamoroso colpo di scena a pochi istanti dal calcio d'inizio di - : le due squadre sono tornate negli spogliatoi dopo aver saputo delle parole del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora , che ha proposto il blocco immediato del campionato a causa dell'emergenza Coronavirus.

L'arbitro Pairetto è stato informato e ha invitato i giocatori a lasciare il terreno di gioco in attesa della decisione definitiva che dovrebbe arrivare attorno alle ore 13.

Spadafora si è così espresso sull'ipotesi - a questo punto più che probabile - di fermare il calcio italiano per evitare che il numero di contagiati salga come avvenuto nei giorni precedenti a questo.

"Condivido le dichiarazioni di Damiano Tommasi, Presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, e mi unisco alla sua richiesta. Non ha senso in questo momento, mentre chiediamo enormi sacrifici ai cittadini per impedire la diffusione del contagio, mettere a rischio la salute dei giocatori, degli arbitri, dei tecnici, dei tifosi che sicuramente si raduneranno per vedere le partite, solo per non sospendere temporaneamente il calcio e intaccare gli interessi che ruotano attorno ad esso".