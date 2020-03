Parma-SPAL, i giocatori non si salutano prima del calcio d'inizio

Niente strette di mano, niente 'cinque' tra i giocatori come di consuetudine. Parma-SPAL comincia senza pubblico e con scene mai viste.

Una scena che non si vede certamente spesso sui campi da calcio, d'altronde il momento che sta attraversando l' è abbastanza unico, purtroppo.

- alla fine è cominciata, dopo un rinvio di più di un'ora. Ma si gioca in un clima surreale, che fa scivolare quanto succcede in campo in secondo piano.

La scena sicuramente più strana e per certi versi 'forte' si è vista sicuramente prima del calcio d'inizio: i giocatori delle due squadre non si sono salutati con il tipico 'cinque', con nessuna stretta di mano.

Altre squadre

Inno della e poi subito ogni squadra nelle rispettive metà campo per cominciare a giocare, mentre senza pubblico si sentono solo le urla dei giocatori in campo, anche loro senza dubbio provati dalla situazione.