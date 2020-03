Parma-SPAL, le formazioni ufficiali: Kulusevski e Fares tornano titolari

Le formazioni ufficiali di Parma-SPAL: Dejan Kulusevski torna titolare nell'attacco di D'Aversa. Di Biagio rilancia Fares a sinistra.

PARMA (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

SPAL (4-3-3): Berisha; Cionek, Bonifazi, Vicari, Reca; Murgia, Valdifiori, Missiroli; Valoti, Petagna, Fares.

Roberto D'Aversa ritrova un elemento essenziale per il suo 4-3-3:Dejan Kulusevski in attacco. Con lo svedese ci sono Cornelius e Gervinho, mentre a centrocampo con Grassi giocano Brugman e Kurtic. Out Kucka, per il riacutizzarsi della lombalgia. Difesa a quattro davanti a Colombi con Darmian e Gagliolo sulle corsie, più Iacoponi e Bruno Alves al centro.

Di Biagio insiste sul suo 4-3-3, con il ritorno di Fares da titolare sulla corsia sinistra d'attacco, con Valoti a destra e Petagna al centro. Reca terzino sinistro, Bonifazi e Zukanovic sono i centrali, Cionek a destra. Missiroli e Murgia sono gli interni di centrocampo, con Valdifiori in regia.