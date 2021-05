Parma-Sassuolo, gialloblù senza 14 giocatori: infermeria colma

Per la gara contro il Sassuolo, non sono stati convocati neanche Kucka, Grassi e Gagliolo: lunghissima la lista di indisponibili.

La vittoria del Crotone ha sancito il sorpasso. Ora il Parma di D'Aversa, nuovamente allenatore gialloblù in primavera dopo essere stato sostituito da Liverani, si trova sul fondo della classifica di Serie A, con sole due gare per evitare di concludere il 2020/2021 come fanalino di coda. Sarà dura.

Il Parma è infatti una crisi senza fine, dalla possibilità di vedere la salvezza nel match contro il Cagliari, alla discesa verso la retrocessione. La rimonta rossoblù ha colpito profondamente e psicologiamente la formazione emiliana, che da allora ha giocato delle buone gare, crollando però in maniera continua. Colpa, naturalmente, anche degli infortuni.

K.o molteplici e quasi da record per il Parma, che per il match contro il Sassuolo non potrà contare su ben quattordici giocatori. Recuperati Gervinho, non sono stati però convocati tre titolari come Kucka, Gagliolo e Grassi, assenti per la gara del Tardini.

La lista degli indisponibili per Parma-Sassuolo è impressionante: D'Aversa ha convocato 21 giocatori, tra cui molti giovani, per far fronte all'emergenza sempre più pressante e che renderà difficoltoso evitare l'ultima posizione in classifica.

Nello specifico non sono convocati: Brugman, Cyprien, Gagliolo, Grassi, Iacoponi, Inglese, Karamoh, Kucka, Man, Mihaila, Nicolussi Caviglia, Osorio, Pezzella e Zirkzee. Quest'ultimo, speranza del Bayern Monaco per il futuro, era arrivato per stupire: appena quattro gare ed una manciata di minuti per il 19enne.

Contro il Sassuolo dunque zero ballottaggi, o quasi, con unico dubbio rappresentato dall'attaccante centrale che affiancherà Brunetta, ovvero Pellè o Cornelius. Per il resto servirà capire se Gervinho partirà titolare dopo l'infortunio o verrà data una chance al giovane Traorè.

Sepe tra i pali, unico presente, con la conferma della difesa a tre causa troppi infortuni. Hernani a centrocampo, così come Sohm e Kurtic, mentre Valenti dovrebbe giocare centrale con Bani e Dierckx. Minimi dubbi, in mezzo ad uan caterva di problemi.