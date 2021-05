Parma-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Parma ospita il Sassuolo per una gara della 37ª giornata di Serie A: ecco le probabili formazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

PARMA-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Parma-Sassuolo

Parma-Sassuolo Data: 16 maggio 2021

16 maggio 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Sky Sport Serie A (numero 202 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 252 satellite)

Sky Sport Serie A (numero 202 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 252 satellite) Streaming: Sky Go e Now

Il Parma ospita il Sassuolo in un match valevole per il 37° turno. La squadra di D'Aversa, ormai retrocessa, non ha nulla da dire a questo campionato, quella di De Zerbi, invece, sogna un piazzamento nella prossima Conference League ed è in lotta con la Roma. Serve, però, un successo per continuare a sperare.

I gialloblu hanno mollato e hanno perso cinque gare di fila. Il rendimento casalingo è pessimo: 2 vittorie, 5 pareggi e ben 11 sconfitte, ultimo posto con soltanto 11 punti. I neroverdi, invece, lontano dal Mapei Stadium, hanno ottenuto ben 30 punti con tre vittorie di fila nelle ultime tre uscite.

In totale sono 9 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. In casa del Parma sono 7 le gare giocate con 4 vittorie per i ducali, 1 pareggi e 2 vittorie per gli emiliani. L'ultimo successo del Sassuolo risale alla stagione 2014-2015: 1-3 per la squadra ospite.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Parma-Sassuolo: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO PARMA-SASSUOLO

Parma-Sassuolo è in programma domenica 16 maggio nel palcoscenico dello stadio Ennio Tardini di Parma. Il fischio d'inizio della partita è in programma alle ore 18.00

La gara del Tardini tra Parma e Sassuolo sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202, numero 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 satellite).

Parma Sassuolo si può vedere anche in diretta streaming, tramite Sky Go, applicazione gratuita per i possessori di Sky con cui vedere qualsiasi evento su pc, smartphone e tablet. C'è anche l'alternativa del servizio on demand NOW, sempre targato Sky, che propone il meglio dell'emittente satellitare tra cui anche il campionato di Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

Come di consueto, con Goal, avrete l'opportunità di seguire Parma-Sassuolo anche in diretta testuale sul sito: dalle scelte dei due tecnici fino al fischio finale del match, tramite la solita cronaca live scritta

D'Aversa torna a schierare il Parma con la difesa a quattro, ma perde anche Osorio: la retroguardia davanti a Sepe potrebbe essere quindi composta da Busi (o Laurini), Dierckx, Valenti (o Bani) e Gagliolo. A centrocampo Grassi e Sohm ai lati del regista Hernani. Brunetta e Kurtic potrebbero affiancare Pellè, in ballottaggio con Cornelius.

4-2-3-1 per il Sassuolo di De Zerbi con Consigli tra i pali, Muldur e Kyriakopoulos terzini, Chiriches (in vantaggio su Marlon) e Ferrari in mezzo. Locatelli e Obiang confermati in mediana con Berardi, Djuricic e Boga alle spalle di Raspadori. Ancora panchina per Caputo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Dierckx, Valenti, Gagliolo; Grassi, Hernani, Sohm; Brunetta, Pellè, Kurtic.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.