Parma-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Parma sfida il Sassuolo nel derby emiliano della 5ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Roberto D'Aversa affronta il di Roberto De Zerbi nel derby emiliano della 5ª giornata infrasettimanale di . I ducali sono sedicesimi in classifica con 3 punti, e finora hanno ottenuto una vittoria e 3 sconfitte, i neroverdi invece si trovano all'8° posto con 6 punti e un cammino con 2 vittorie e 2 sconfitte.

Fra le due squadre si sono disputati finora 6 derby in Serie A, di cui 3 in casa dei gialloblù: il bilancio al Tardini vede prevalere questi ultimi con 2 vittorie contro l'unico successo ottenuto dal Sassuolo. La squadra di De Zerbi inoltre ha perso tutte le ultime 4 gare in trasferta in campionato, subendo sempre almeno 2 goal.

Sono finora 4 i giocatori del Parma andati a segno in questo campionato: Gervinho, Gagliolo, Barillà e Inglese. Quest'ultimo ha un buon ricordo del Sassuolo, in quanto proprio contro i neroverdi nel febbraio 2017, quando giocava con il , ha trovato la sua unica tripletta in Serie A. In questa pagina tutte le informazioni su Parma-Sassuolo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

PARMA-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Parma-Sassuolo

Parma-Sassuolo Data: 25 settembre 2019

25 settembre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO PARMA-SASSUOLO

Il derby emiliano Parma-Sassuolo si disputerà la sera di mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 21.00 nel palcoscenico dello Stadio Ennio Tardini di Parma. La partita sarà diretta dal signor Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Sarà il 7° derby emiliano fra le due formazioni in Serie A.

Parma-Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 254 del satellite, numero 485 del digitale terrestre). La telecronaca del derby emiliano sarà affidata a Geri De Rosa, con il commento tecnico di Renato Zaccarelli.

Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire il derby emiliano Parma-Sassuolo anche in diretta mediante la piattaforma Sky Go. Su pc sarà sufficiente collegarsi alla pagina ufficiale, mentre su dispositivi mobili quali tablet e smartphone basterà scaricare la app per device iOS e Android. L'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Continuano i problemi a centrocampo per D'Aversa, che non avrà ancora a disposizione Kucka e Grassi. Con il reparto ridotto all'osso, il tecnico gialloblù sta pensando all'arretramento a mezzala destra di Kulusevski, con Brugman in regia ed Hernani mezzala sinistra. Davanti giocherà invece Sprocati, che affiancherà Inglese e l'ivoriano Gervinho. Per il resto la formazione sarà quella tipo, con Sepe fra i pali, Darmian e Gagliolo terzini e Iacoponi e Bruno Alves a comporre la coppia centrale.

De Zerbi recupera Bourabia e Marlon, ma entrambi dovrebbero partire dalla panchina. Davanti al portiere Consigli, a destra dovrebbe esserci Toljan, mentre a sinistra si contendono una maglia Muldur e Peluso. La coppia centrale sarà formata ancora da Chiriches in coppia con Gian Carlo Ferrari. A centrocampo Obiang sarà il playmaker, mentre le due mezzali dovrebbero essere Duncan e Traoré, quest'ultimo in vantaggio su Locatelli. Dubbi anche in attacco, dove Defrel e Boga sgomitano per un posto da titolare nel tridente con Berardi e Caputo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kulusevski, Brugman, Hernani; Sprocati, Inglese, Gervinho.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari G., Muldur; Duncan, Obiang, H. Traoré; Berardi, Caputo, Boga.