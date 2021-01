Parma-Sampdoria, traversa scheggiata: sostituita prima del fischio d'inizio

Operatori del Tardini al lavoro per cambiare la traversa a due ore dal match che chiude il girone d'andata di Serie A.

E' regolamento, e non solo consuetudine, al quale i tifosi si sono abituati da tempo, come momento essenziale prima della gara. Le reti vengono controllate da parte della squadra arbitrale per valutare eventuali buchi e sistemare il tutto prima di una gara. Meno comune invece vedere problematiche per la traversa, come capitato al Tardini.

A due ore dalla sfida che chiude il girone d'andata di tra e , infatti, gli operatori dello stadio gialloblù si sono accorti di come la traversa fosse scheggiata e rovinata, tanto da poter creare problemi a pallone e giocatori. Sopratutto però, il legno ha perso parte del suo rivestimento, tanto da dover essere cambiato anche per motivi estetici.

Prima della gara, come riporta Sky Sport, è stata sostituita la traversa della porta sotto la Curva Sud, che come noto ancora una volta sarà senza spettatori in virtù del caos coronavirus e le limitazioni da parte del governo per contenere la pandemia.

Altre squadre

A proposito di legni, il Parma è la squadra che ne ha colpito di meno in questa prima parte di Serie A: solamente uno, fanalino di coda di questa speciale classifica, che vede il primeggare come nella graduatoria reale del campionato. Per i rossoneri 14 pali e traverse.

Nuovamente affidato a D'Aversa dopo l'esonero di Liverani, il Parma è attualmente penultimo in classifica con 14 punti conquistati, ben 9 rispetto agli ospiti in campo al Tardini, ovvero la Sampdoria di Ranieri. Dopo l'ennesimo k.o. del e della sconfitta del , gara essenziale per gli emiliani.