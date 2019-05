Parma-Sampdoria: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Parma ospita la Sampdoria nella 35ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Roberto D'Aversa sfida la di Marco Giampaolo nella 35ª giornata di , in una gara che mette in palio punti per la salvezza e l' . I ducali sono in lotta per la permanenza nel massimo campionato, hanno 37 punti con un cammino di 9 vittorie, 10 pareggi e 15 sconfitte e dividono il 14° posto con il , i liguri si trovano in 9ª posizione con 48 punti, frutto di 14 successi, 6 pareggi e 14 sconfitte, e si giocano le ultime possibilità di qualificazione in Europa League.

L'ivoriano Gervinho è il miglior marcatore dei gialloblù con un bottino di 10 reti segnate in 26 presenze, Fabio Quagliarella è invece il capocannoniere dei blucerchiati e del campionato di Serie A con 23 goal realizzati su 33 partite giocate. Il Parma viene da 4 pareggi consecutivi nelle ultime 4 giornate, la Sampdoria invece ha ottenuto una vittoria e 2 sconfitte consecutive nelle ultime 3 partite.

QUANDO SI GIOCA PARMA-SAMPDORIA

Parma-Sampdoria si giocherà il pomeriggio di domenica 5 maggio 2019 alle ore 15.00 nella cornice dello Stadio Tardini di Parma. Fra le due squadre sarà il 40° confronto nel campionato di Serie A.

DOVE VEDERE PARMA-SAMPDORIA IN TV E STREAMING

La partita Parma-Sampdoria sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, 384 del digitale terrestre). La telecronaca sarà curata da Daniele Barone, con il commento tecnico di Renato Zaccarelli.

Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta collegandosi con i loro pc, tablet e smartphone alla piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA-SAMPDORIA

D'Aversa potrebbe confermare a livello tattico il 5-3-2 visto all'opera nelle ultime settimane. In difesa sarà ancora out per infortunio Gagliolo, al suo posto dovrebbe esserci di nuovo Bastoni, mentre Gazzola e Dimarco saranno i due esterni. A centrocampo Scozzarella si occuperà della regia, mentre Kucka e Barillà agiranno da mezzali. In attacco Ceravolo è quasi recuperato, ma Siligardi dovrebbe affiancare Gervinho dal 1'.

Giampaolo sarà in emergenza in difesa, vista la contemporanea squalifica di Sala e Tonelli e la probabile indisponibilità per infortunio di Andersen. In mezzo Alex Ferrari e Colley comporranno la coppia centrale, con Bereszynski a destra e Murru a sinistra. Centrocampo scolpito con Ekdal in regia e Praet e Linetty mezzali. Sulla trequarti Caprari è favorito su Saponara per rimpiazzare l'altro squalificato Ramirez. In attacco coppia Defrel-Quagliarella, meno chance per Gabbiadini..

PARMA (5-3-2): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Siligardi, Gervinho.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, A. Ferrari, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Caprari; Defrel, Quagliarella.