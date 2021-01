Parma-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Keita titolare

Nel Parma giocano titolari Grassi e Gagliolo, in avanti Cornelius. Sampdoria con Colley e Silva, Quagliarella dal 1'. Esordio per Conti.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Ramirez; Keita, Quagliarella.

L'articolo prosegue qui sotto

Si chiude con - il girone d'andata di . I gialloblù di D'Aversa puntano ad uscire dalla zona retrocessione, mentre i blucerchiati vogliono avvicinarsi il più possibile a quota 40 per poi provare ad andare oltre la sola salvezza.

Altre squadre

Cornelius sarà la prima punta nel 4-3-3 del Parma, con Gervinho e Kucka esterni d'attacco. In mezzo c'è Grassi con Hernani e Kurtic, mentre Sepe gioca tra i pali. La retroguardia sarà composta da Conti, Iacoponi, Gagliolo e Pezzella.

Sampdoria con il 4-4-2 e Keita al fianco di Quagliarella in avanti. Candreva e Ramirez larghi sulle fasce, interni titolari Thorsby e Silva. In porta c'è Audero, con Bereszynski ed Augello terzini titolari. In mezzo ci sarà Colley insieme a Yoshida.