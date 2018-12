Parma-Roma: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Parma ospita la Roma nella 19ª giornata del campionato di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Parma di Roberto D'Aversa ospita la Roma di Eusebio Di Francesco nella 19ª giornata del campionato di Serie A. I ducali sono noni in classifica a pari merito con Atalanta, Fiorentina e Sassuolo con 25 punti frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, i capitolini occupano il 7° posto a quota 27 con 7 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte.

Fra i gialloblù gli attaccanti Gervinho e Roberto Inglese sono i migliori marcatori con 5 goal a testa, mentre 'Il Faraone' Stephan El Shaarawy è il miglior marcatore fra i giallorossi con 5 reti in 11 partite giocate. Il Parma è reduce da una sconfitta, un pareggio e una vittoria nelle ultime 3 giornate, la Roma invece ha collezionato 2 vittorie e una sconfitta nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA PARMA-ROMA

Parma-Roma si giocherà sabato 29 dicembre 2018 alle ore 15.00 allo Stadio Ennio Tardini di Parma. Sarà il 49° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE PARMA-ROMA IN TV E STREAMING

La partita Parma-Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA-ROMA

D'Aversa ritrova al centro della difesa Bruno Alves dopo la squalifica, ma non dovrebbe poter contare su Stulac e soprattutto Scozzarella. Gagliolo ancora terzino sinistro, con Gobbi che partirà dalla panchina. In attacco Biabiany è in vantaggio come ala destra su Ciciretti e Siligardi per completare il tridente con Inglese e Gervinho.

Di Francesco dovrebbe confermare Perotti sulla trequarti assieme ad Under e Zaniolo, ma non è da escludere l'impiego dal 1' di uno fra Kluivert e Pastore. Dzeko, pienamente ristabilito dopo l'infortunio, agirà da centravanti, mentre i due mediani, visto il perdurare dell'assenza di De Rossi, saranno Cristante e Nzonzi.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Deiola, L. Rigoni, Barillà; Biabiany, Inglese, Gervinho.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, Perotti; Dzeko.