Parma-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Obiettivi diametralmente opposti per Parma e Roma: se i primi navigano in pessime acque, i secondi continuano a lottare per un posto nella prossima Champions League, decisamente a portata di mano.

Ben 34 i punti che separano le due squadre nella classifica di Serie A: 16 per i ducali, penultimi e a sei lunghezze dal Cagliari quartultimo, 50 per i giallorossi, attualmente quarti e in bagarre per staccare il pass utile per accedere alla massima competizione europea.

Il Parma non ottiene i tre punti da un'eternità, precisamente dal 30 novembre quando andò ad espugnare il 'Ferraris' contro il Genoa; nell'ultimo turno la vittoria è mancata proprio sul gong, complice una sfortunata autorete di Iacoponi che ha fissato il punteggio sul risultato di 3-3 a Firenze .

Successo di misura per la Roma: contro il Genoa è bastata un'incornata di Mancini nel primo tempo per avere la meglio e ottenere la seconda affermazione consecutiva dopo quella del turno infrasettimanale.

L'andata giocata all'Olimpico vide il 3-0 della 'Lupa' , maturato interamente nel primo tempo grazie ai sigilli di Borja Mayoral e Mkhitaryan (doppietta).

ORARIO PARMA-ROMA

Parma-Roma si disputerà domenica 14 marzo 2021 allo stadio 'Ennio Tardini' di Parma, dove non saranno presenti le tifoserie in ottemperanza alle norme di contenimento della diffusione del contagio da Coronavirus. Calcio d'inizio previsto per le ore 15.

La sfida tra Parma e Roma sarà visibile su ogni smart tv grazie all'applicazione di DAZN , disponibile anche per coloro che posseggono Sky Q e scaricabile attraverso le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X). Chi non ha un televisore smart può rimediare con l'utilizzo di dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Chi ha aderito all'offerta Sky- DAZN potrà seguire l'evento sul canale satellitare DAZN1 (numero 209).

La diretta streaming di Parma-Roma sarà disponibile grazie all'app di DAZN su dispositivi portatili come smartphone e tablet, mentre da pc basterà collegarsi al sito ufficiale e inserire le proprie credenziali per accedere al catalogo degli eventi in programma.

Qui su Goal potrete seguire la marcia d'avvicinamento al fischio d'inizio di Parma-Roma con gli aggiornamenti sulle formazioni che scenderanno in campo, fino al racconto vero e proprio dei 90 minuti con la consueta diretta testuale in tempo reale.

Nel Parma recupera Conti, terzino destro con Pezzella a sinistra e Osorio-Gagliolo coppia centrale. Grassi e Brugman ai lati di Brugman, in attacco possibile Mihaila finto centravanti con Karamoh e Gervinho nel tridente.

Da valutare con attenzione le condizioni di Mkhitaryan, vittima di un problema al polpaccio rimediato nel primo tempo di Roma-Shakhtar Donetsk: in caso di forfait dell'armeno, trequarti occupata da Pellegrini ed uno tra Pedro o El Shaarawy alle spalle di Borja Mayoral, in vantaggio su Dzeko. Diawara verso una nuova chance dal 1' in mediana, difesa guidata da Smalling e con Ibanez titolare.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Gagliolo, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Karamoh, Mihaila, Gervinho.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Borja Mayoral.