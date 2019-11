Parma-Roma dove vederla: Sky o Dazn? Canale tv e diretta streaming

Il Parma ospita la Roma nella 12ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Roberto D'Aversa ospita la di Paulo Fonseca nella 12ª giornata di . I ducali sono decimi in classifica con il a quota 14 punti, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, mentre i capitolini, protagonisti di un buon avvio di stagione, sono attualmente terzi con 22 punti e un cammino di 6 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta.

Fra le due squadre sono 25 i precedenti finora disputati in Serie A in casa degli emiliani, e questi ultimi sorridono ai giallorossi, che hanno ottenuto 13 successi in trasferta, 8 pareggi e 8 sconfitte. La Lupa ha fatto registrare la terza miglior partenza in campionato della sua storia, con un solo k.o. nelle prime 11 giornate: soltanto nelle stagioni 2013/2014 e 2003/2004, con 0 sconfitte, aveva infatti fatto meglio.

I giallorossi dovranno guardarsi con attenzione da Juraj Kucka, che ha nella Roma la sua vittima preferita in Serie A: 3 le reti segnate dallo slovacco contro la formazione capitolina, con tuttavia 5 sconfitte rimediate in 8 gare.

Il danese Andreas Cornelius, con 4 goal segnati, è il miglior marcatore del Parma, mentre Edin Dzeko, autore di 5 reti, è il giocatore più prolifico della Roma in campionato. In questa pagina tutte le informazioni su Parma-Roma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PARMA-ROMA

Parma-Roma si disputerà il pomeriggio di domenica 10 novembre 2019 alle ore 18.00 nel palcoscenico dello Stadio Ennio Tardini di Parma. La partita sarà diretta dal signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna e sarà la 51ª in Serie A fra le due formazioni.

La sfida Parma-Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà affidata a Riccardo Gentile, che sarà affiancato da Massimo Ambrosini nel commento tecnico.

Gli abbonati Sky potranno seguire Parma-Roma anche in diretta mediante Sky Go: sia su pc e notebook, semplicemente collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per sistemi Android e iOS.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.

D'Aversa ritrova in difesa Gagliolo dopo l'infortunio: potrebbe agire sull'out di sinistra, con la conferma di Dermaku in mezzo, o in alternativa giocare da centrale mancino accanto a Iacoponi, con Giuseppe Pezzella terzino. A destra Darmian è ormai un punto fermo dei ducali, mentre a centrocampo Barillà dovrebbe avere la meglio nel ballottaggio con Hernani, in una linea completata da Kucka e Barillà. In attacco è recuperato anche Cornelius, che si riprenderà il suo posto da centravanti nel tridente con Kulusevski e Gervinho. Non saranno della partita per infortunio, oltre a Inglese, anche Grassi e Karamoh. Tornano invece tra i convocati Bruno Alves e Laurini.

Fonseca ha alcuni dubbi nell'undici titolare da schierare contro il Parma. In difesa a destra è vivo il ballottaggio fra Spinazzola, favorito dopo aver smaltito il lieve problema accusato in allenamento qualche giorno fa, e Santon. A sinistra ci sarà Kolarov, e al centro, vista anche la squalifica di Cetin, sarà Fazio ad affiancare Smalling. Mancini, infatti, agirà nuovamente in mediana accanto al francese Veretout. Davanti Dzeko sarà il riferimento offensivo, mentre c'è competizione sulla trequarti: Under e Perotti reclamano una maglia, ma Zaniolo, Pastore e Kluivert appaiono favoriti per partire dal 1' al Tardini.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko