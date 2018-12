Parma-Roma 0-2: Cristante-Under, i giallorossi chiudono in bellezza

La Roma conquista la seconda vittoria di fila e resta a contatto con la zona Champions. A Parma sono decisive le reti di Cristante e Under.

Tra qualche alto e qualche basso, la Roma va. I giallorossi espugnano il campo del Parma per 2-0 e proseguono una lenta risalita verso i primi quattro posti della classifica, continuando dunque a sognare una piazza nella prossima edizione della Champions League.

I giallorossi conquistano quindi la seconda vittoria consecutiva dopo il 3-1 al Sassuolo di Santo Stefano. E la terza nelle ultime quattro giornate. Un ruolino di marcia finalmente da grande dopo tante difficoltà. Dal canto proprio, invece, il Parma e D'Aversa maledicono l'assenza di Inglese, fermato da una gastroenterite, e non hanno risposte confortanti dal tridente leggero formato da Biabiany, Gervinho e Siligardi.

Entrambe le reti arrivano nella ripresa: prima Cristante conferma di essere in un gran momento di forma, quindi Under chiude i conti vincendo la debole resistenza del Parma. I crociati avevano sfiorato il vantaggio nel primo tempo, ma Olsen si era superato in particolare su Siligardi, presentatosi solo davanti a lui. Dopo il 2-0, invece, strada libera per i vari Under e Dzeko, incapaci però di trovare il tris.

Si chiude dunque un 2018 a due facce per la Roma, che in soli 12 mesi ha vissuto un'altalena di emozioni: la semifinale di Champions League, una nuova qualificazione alla maggiore competizione continentale, ma anche un avvio di campionato difficilissimo. Il neopromosso Parma torna invece a perdere dopo il colpo di Firenze, ma la classifica rimane tranquilla.

I GOAL

58' CRISTANTE 0-1 – Angolo a rientrare di Under e perfetta spizzata di testa di Cristante, che infila la palla nell'angolo più lontano.

75' UNDER 0-2 – Azione corale della Roma, assist di Pellegrini per Under che davanti a Sepe imbuca la palla tra le gambe del portiere parmense.

IL TABELLINO

PARMA-ROMA 0-2

PARMA (4-3-3): Sepe 6; Iacoponi 5.5, Bruno Alves 6, Bastoni 6, Gagliolo 5.5; Deiola 5.5, Stulac 5.5, Barillà 5.5 (82' Di Gaudio sv); Siligardi 5 (61' Ceravolo 5.5), Gervinho 5.5, Biabiany 5 (69' Sprocati 5.5). All. D'Aversa 5.5

ROMA (4-2-3-1): Olsen 6.5; Florenzi 6.5, Manolas 6 (60' Juan Jesus 6), Fazio 6, Kolarov 6; Cristante 7, Nzonzi 6; Under 7, Zaniolo 5.5 (74' Pellegrini 6.5), Kluivert 5.5; Dzeko 6 (84' Schick sv). All. Di Francesco

Arbitro: Manganiello

Ammoniti: Kolarov, Barillà

Espulso: nessuno