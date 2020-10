Parma-Pescara: dove vederla in tv e streaming

Il Parma sfida il Pescara nel Terzo turno di Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

PARMA-PESCARA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 28 ottobre 2020

28 ottobre 2020 Orario: 18.00

18.00 Canale : -

- Streaming: -

Il Parma di Fabio Liverani affronta in casa il Pescara di Massimo Oddo nel Terzo turno di Coppa . I ducali fanno ora il loro ingresso nella competizione, mentre gli abruzzesi hanno superato 9-8 ai calci di rigore il Notaresco nel Secondo turno.

C'è un unico precedente fra le due formazioni relativo alla 1996/97: in quell'occasione i biancazzurri si imposero 3-1 sui gialloblù nel Secondo turno del torneo.

La formazione di Liverani è reduce dall'impegno casalingo contro lo in campionato, quella di Oddo, invece, viene dalla sconfitta interna per 0-2 contro il . In questa pagina tutte le informazioni su Parma-Pescara: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PARMA-PESCARA

Parma-Pescara si giocherà la sera di mercoledì 28 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Ennio Tardini di Parma. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 2ª in Coppa Italia fra le due squadre, è previsto per le ore 18.00.

La Rai, che detiene i diritti della Coppa Italia, non offrirà una copertura televisiva per la partita del Terzo turno Parma-Pescara.

Per la gara del Terzo turno di Coppa Italia, Parma-Pescara, non è prevista nemmeno una copertura da parte della Rai sulla piattaforma Rai Play.

IN DIRETTA SU GOAL

Collegandovi con Goal potrete comunque seguire Parma-Pescara in diretta testuale. Sul portale troverete gli aggiornamenti in tempo reale della gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Organico falcidiato dal Covid-19 e dagli infortuni per Liverani, che dovrà fare di necessità virtù. Davanti è probabile la conferma del tandem composto da Karamoh e Gervinho, con Kucka a supporto sulla trequarti. Le principali variazioni riguarderanno il centrocampo, con Cyprien in regia al posto di Brugman, ed Hernani e Sohm, quest'ultimo favorito su Grassi, nel ruolo di mezzali. In porta Colombi rileverà Sepe, mentre in difesa sarà tutto invariato: Iacoponi e Gagliolo formeranno la coppia centrale, mentre Laurini e Giuseppe Pezzella saranno i due terzini.

Oddo potrebbe optare per il 3-4-1-2, con l'inserimento del giovane talento Riccardi dietro le due punte Maistro e Bocic. Sulle due fasce potrebbe agire Galano a destra e Capone a sinistra, con Omeonga e Valdifiori interni di centrocampo. Dietro, davanti al portiere, che per l'occasione sarà probabilmente Alastra, è possibile l'impiego dal 1' di Salvatore Bocchetti accanto a Scognamiglio e Jaroszynski.

PARMA (4-3-1-2): Colombi; Laurini, Iacoponi, Gagliolo, Giu. Pezzella; Hernani, Cyprien, Sohm; Kucka; Karamoh, Gervinho.

PESCARA (3-4-1-2): Alastra; Bocchetti, Scognamiglio, Jaroszynski; Galano, Omeonga, Valdifiori, Capone; Riccardi; Maistro, Bocic.