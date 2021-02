Parma nel baratro: non vince da 15 partite di campionato

Il Parma resta al penultimo posto: altra gara senza i tre punti per gli emiliani, la cui ultima gioia è datata ormai 30 novembre.

Il Parma non sa più come si vince: lo Spezia impone il 2-2 dopo essere stato sotto di due reti e infligge l'ennesima delusione stagionale ai ducali, sempre penultimi con quindici punti (gli stessi del Cagliari che però ha giocato una gara in meno).

Si allunga inesorabilmente la striscia di partite di campionato senza successi: ora sono ben 15, con l'ultima gioia risalente allo scorso 30 novembre, giorno dell'1-2 ottenuto al 'Ferraris' contro il Genoa.

Il ruolino negativo si incrementa se consideriamo tutte le competizioni: in quel caso le gare a secco diventano 16 (da aggiungere il 2-1 subìto dalla Lazio agli ottavi di finale di Coppa Italia).

Come riportato da 'Opta', peraltro, il Parma è la terza squadra di Serie A per numero di punti persi in situazioni di vantaggio, dietro soltanto a Torino (23) e Cagliari (17).

Inutile, per ora, il mercato in entrata imponente operato durante la sessione invernale del calciomercato: al 'Tardini' sono arrivati Conti, Zagaritis, Man, Bani, Zirkzee e Pellè, con l'ex Shandong che non ha ancora fatto il suo esordio in gialloblù per via di un infortunio.